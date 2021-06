Dirk Nowitzki confirmo que Luka Doncic ya lo superó como Mavs GOAT

El exjugador de Dallas Mavericks, Dirk Nowitzki aseguró que Luka Doncic ya lo superó como Mavs GOAT en la NBA.

Aunque los Dallas Mavericks no pasó a una segunda ronda en los playoffs esta temporada, no hay duda de que Luka Doncic ha establecido aún más como jugador de élite en la NBA. Tanto es así, que incluso la leyenda de los Mavs, Dirk Nowitzki, cree que Luka ya lo ha superado en todos los aspectos del juego en la historia.

Aquí el dato:

Dirk Nowitzki already has big praise for Luka Doncic 👊 pic.twitter.com/CpW1h0Xklh

— Mavs Nation (@MavsNationCP) June 8, 2021