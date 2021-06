España | Almeida le recuerda a Sánchez que los golpistas “no renuncian a romper el modelo constitucional”

José Luis Martínez-Almeida no se cree la nueva vía abierta por parte de Oriol Junqueras para dar la coartada a Pedro Sánchez y que conceda los indultos a los golpistas catalanes antes del verano. El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid ha dicho que «los líderes independentistas no renuncian a romper el modelo constitucional ni a machacar la convivencia».

Junqueras ha dado un paso este lunes para permitir a Pedro Sánchez conceder el indulto a los líderes políticos del golpe del 1-O. El líder independentista condenado por sedición y malversación ha asegurado que la decisión de Sánchez puede «aliviar el conflicto, paliar el dolor de la represión y el sufrimiento de la sociedad catalana», y ha reiterado que la vía unilateral no es viable ni deseable, tal y como ya había afirmado en septiembre de 2018.

Algo que choca con lo que otros de los condenados, como Jordi Cuixart, han asegurado incluso estando en prisión, recordando que volverían a actuar de la misma manera que el 1 de octubre de 2017 en cuanto salieran a la calle. Y que también va en contra del propio pensamiento de Junqueras que en 2019 que ese año dijo: «Que se metan el indulto por donde les quepa».

José Luis Martínez-Almeida ha apuntado que «la vía unilateral no funcionó porque hubo un Estado de Derecho enfrente que puso instrumentos constitucionales», ya que «si no hubiera sido por el Estado de Derecho, Junqueras hubiera intentado triunfar y hubiera triunfado».

Ha señalado que continúa en marcha la concentración del día 13 en Colón contra los indultos, ya que «siguen en marcha» y éstos «se producirán antes del verano». Al ministro de Política Territorial, Miquel Iceta, le ha respondido que se lleva ya «demasiado tiempo bajo la premisa de preservar la convivencia queriendo hablar con los que la quieren romper».

«La pregunta no es si renuncia al unilateralismo. La pregunta es si para lograr la independencia cree que tiene que violar el ordenamiento jurídico, y lo hará», ha lanzado Almeida, para quien «frente a la política del diálogo solo ha funcionado el Estado de Derecho».

Los indultos, antes del verano

El ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, ha revelado que los indultos a los golpistas condenados en el Tribunal Supremo por el 1-O estarán listos antes del verano. «No creo que tarden mucho», ha asegurado este lunes.

«Yo creo que sí, pero mi padre decía que creer es no saber y como no depende de mí… tenemos esta dificultad de opinar sobre una cosa que no ha ocurrido y nos movemos en el terreno de la hipótesis y lo abstracto. Pero no creo que tarde mucho», ha afirmado Iceta durante una entrevista concedida al programa Hoy por Hoy de la Cadena SER.

El dirigente socialista ha defendido esta medida de gracia a los condenados del 1-O por ser «bastante sensata» para la «reconciliación» en Cataluña. «Estamos obligados a esperar a ver cuál es la propuesta del ministro de Justicia, pero si estamos empeñados en la reconciliación es una decisión bastante sensata», ha señalado al tiempo que sostiene que los indultos «pueden ayudar» para el «reencuentro y el regreso a la política».