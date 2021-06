España | Karmele Marchante carga contra Antonio David Flores y Rocío Carrasco

Aunque en el año 2016 abandonó Mediaset, Karmele Marchante no se ha retirado del mundo del corazón. Hace apenas un mes, la ex tertuliana decidió abrirse un canal en YouTube para hablar de los asuntos más mediáticos del momento y contar su experiencia con diversos personajes del corazón.

Como no podía ser de otra forma, tras el revuelo mediático generado con el documental de Rocío Carrasco, ‘Rocío. Contar la verdad para seguir viva’, Karmele Marchante ha analizado punto por punto este proyecto, tanto sus puntos positivos como los negativos.

Consciente de que sus palabras iban a tener cierta repercusión, y para cubrirse las espaldas ante lo que iba a decir, la periodista ha dejado varias cosas claras. Karmele asegura que es feminista y que trabaja con mujeres maltratadas.

“No quiero quedar como que no veo violencia de género”, pero, “ahí hay tantos agujeros tan poco claros que es difícil penetrar e intentar tirar de un hilo y sacar algo claro. Esto es un juego de tronos de audiencia, dinero, odios, rencillas, vendettas”. Karmele considera que Antonio David ha maltratado psicológicamente a Rocío Carrasco y que ha utilizado a sus hijos, pero hasta cierto punto.

Pero no es la primera vez que habla de ellos. El pasado mes de abril, publicó un vídeo en el que hablaba sobre su paso por ‘Tómbola’, programa en el que coincidió con Rocío Carrasco y Antonio David.

“Cada miércoles están saliendo pedazos míos de mi trabajo en mi programa Tómbola. Fue uno de los lugares donde tuve más rifirrafes con la Rociíto, entonces sumisa a Antonio David. Como yo era la única que les daba caña y les hacía preguntas incómodas porque tenía muchísima información, se dedicaron a insultarme”, explicó.

“Se dedicaban a hacer dinero, a parecer a diestro y siniestro en portadas, a Tómbola no sé ni cuántas veces vinieron y siempre con esa chulería y con no querer responder a mis preguntas”, se despachó la periodista.

Karmele también habló sobre Fidel Albiac, asegurando que se ponía en contacto con ella para mandarle información sobre el ex marido de Rocío Carrasco:

“Pensé ‘qué querrá este tío’. Tuve un sentimiento de sorpresa y miedo. Él me hizo su confidente, su obsesión era investigar y seguir a Antonio David. Yo tuve las primeras fotos de Antonio David con la que hoy es su mujer, me las pasó Fidel. Al tiempo que me pasaba un montón de información sobre los malhaceres de Antonio David”.