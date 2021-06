Kawhi Leonard logra increíble récord de Kobe Bryant

El jugador de los Angeles Clippers, Kawhi Leonard logro alcanzar un increíble récord con el exjugador de la NBA Kobe Bryant en la NBA.

Kawhi Leonard en la serie de los Playoffs entre los equipos Dallas Mavericks y Angeles Clippers logró alcanzar increíble récord en la NBA.

El alero Kawhi Leonard es el segundo jugador con un juego de 25/10/5 con 0 pérdidas de balón en un Juego 7 desde 1983. El otro fue Kobe Bryant en 2002.

Aquí el dato:

Kawhi Leonard today:

28 PTS

10 REB

9 AST

4 STL

0 TOV

10-15 FG

He is the 2nd player with a 25/10/5 game on 0 turnovers in a Game 7 since 1983. The other was Kobe Bryant in 2002. pic.twitter.com/cGrymeSmnE

— StatMuse (@statmuse) June 6, 2021