¿Cuántas veces has querido usar sombras de ojos, pero te asusta el resultado? ¿Las usaste y descubriste que no te queda el tono por tu color de piel? Creo que a todas nos ha pasado y es que las sombras de ojos es todo un tema, porque la triste realidad es que no todos los colores nos sientan bien; sin embargo, lejos de ser una desventaja, podemos usarlo a nuestro favor para lucir hermosas y radiantes. Aquí te diremos los tonos de sombra perfectos según tu color de ojos.

¿Qué color de sombras te favorece más?

Ojos azules

Son cinco los colores perfectos para ti: terracota (para que tu mirada se vuelva más cálida); naranja (aportará la profundidad que necesitas); ahumados en tonos neutros (para añadirle un toque sexy a tu look); morado (aumentar tamaño) y metálico bronce (ideal para eventos de noche).

Ojos verdes

Estos cuatro colores le brindarán el toque chic y perfecto a tu mirada que tanto buscabas: marrón y naranja (si quieres naturalidad y calidez); rosa claro (mirada jovial); gris perla (sobriedad y elegancia) y morado (da la ilusión de ojos más grandes).

Ojos cafés

Sácale provecho a tu mirada con estos seis colores: azul (difumínalo correctamente, te brindará un toque sexy); verde bosque (cerca de los tonos marrones, utilízalo para una mirada más intensa y profunda); negro, gris, marrón y rosa con gris también serán tus grandes aliados, ya que son ideales en todas sus tonalidades para este color de ojos.

Por: Reporte Confidencial

