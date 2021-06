México | ¡Orgullo mexicano! Glorioso triunfo de Sergio Pérez en Azerbaiyán

Esta victoria es histórica, pues con ella “Checo” ha empatado al legendario Pedro Rodríguez como los mexicanos con más triunfos en la máxima categoría… y viene lo mejor, pues el piloto mexicano está demostrando con creces lo que muchos sabían desde hace varios años: con un equipo y auto más competitivo, le daría pelea a cualquiera.

Sin embargo, a cinco vueltas del final, el ‘1-2’ de Red Bull se vino abajo. Un pinchazo en el auto de Verstappen, transformó el panorama. En un principio, se había decretado la entrada del coche de seguridad, pero después cambió a bandera roja.

Así, se determinó que la carrera se reiniciaría con una largada, en la cual, “Checo” partió en la primera posición y ahí vino el momento que determinó el triunfo del mexicano. Hamilton quiso ir por todo, pero se fue de largo en la curva, mientras Pérez y el resto de los autos se alejaban.

¡No podíamos dejar ir ésta! ¡Es para todo México! 🇲🇽🏆🇦🇿 6.6.2021 #MexicanBu11 #chargeon

We couldn’t let go this one! pic.twitter.com/cJE03xZpNY

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) June 6, 2021