Nelson Acevedo: En Arismendi el Alcalde aparece solo para la foto

Nelson Acevedo, dirigente social del Municipio Arismendi, puntualizó, que el pueblo Asuntino, rechaza un Alcalde bisiesto a la Alcaldía del Municipio capital, que solo da la cara a las comunidades cada 4 años.. Nuestra lucha ha sido consecuente siempre, en cada sector de Arismendi y ustedes lo saben.

Acevedo aseveró que el mandatario municipal Ali Romero no está presente en las comunidades del Municipio, porque es un Alcalde de oficina, que no patea las calles y no le interesa el sufrimiento de los ciudadanos, y no hay vacunas contra el Covid por desidia del Alcalde Romero.

Acevedo, también afirma que en su recorrido que hace a diario, por las diferentes comunidades, los vecinos se acercan, para manifestar que por aquí pasó el Alcalde Romero hace 4 años, y hoy estamos abandonados, en destrucción, miseria y negligencia por la autoridad municipal.

Acevedo, afirma, que se considera Defensor Del Municipio, siempre acompañando a los vecinos en las múltiples denuncias, porque están hartos de tanta miseria y desidia y el 90% quiere un cambio y no podemos perder la esperanza. Expresó Acevedo

Que los ciudadanos están cansados de la guerra de micrófonos entre los políticos y quieren es soluciones a sus problemas. Finalmente, Acevedo enfatizó, que el pueblo de Arismendi exige vacunación de su gente, para evitar más contagios y muertes.

Nota de Prensa

