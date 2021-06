Pescadores de Juan Griego se quejan porque la gasolina no les rinde para faenar

Los pescadores de Juan Griego, municipio Marcano, están saliendo a navegar dos veces a la semana, lo que representa una gran preocupación para este sector. Según lo que plantean los marineros, la gasolina que les suministran no les alcanza para nada. Les surten 120 litros cada 15 días y se lo gastan en menos de ese tiempo.

Manifestaron que los días que no salen a trabajar en alta mar, la familia pasa mucho trabajo porque no tienen como llevar el sustento diario a sus hogares. Pues los pescadores viven del día a día.

“Nosotros no podemos salir a la mar porque el combustible es muy poquito. Nos dan dos pimpinas de gasolina que solo alcanza para ir a navegar dos días nada más. Yo tengo seis hijos que mantener, voy dos días a la mar y no voy más días”, dijo Innole Alfonzo, pescador de la Bahía de Juan Griego.

Los marineros se preguntan todos los días, ¿por qué este problema de la gasolina? Alegaron que la junta de pescadores pelea todo el tiempo por el combustible, “si viene la gasolina para Juan Griego se desvía para Taguantar”.

Primero les estaban dando dos pimpinas más tres litros de gasolina y pagaban 3$. Ahora les bajaron la cantidad de combustible a dos pimpinas. Algunos son atuneros y en una salida gastan las dos pimpinas que les dan. Mientras que hay botes que salen a pescar pargo y mero y duran cinco o hasta seis días en alta mar. Lo que quiere decir que, máximo tienen que llevarse seis o siete pimpinas de combustible.

Víctor Rosales, también pescador, recalcó que “así no se puede trabajar semanalmente, porque uno tiene que esperar 15 días para que le den a uno 120 litros de gasolina. Si uno va a Los Frailes, regresa, y ya al otro día no tienes combustible. Aparte que, si vas a pescar y no traes nada, ese también es el otro tema”.

Pidieron que el gobierno evalúe la situación de los trabajadores del mar y sean más consciente. Que los apoyen con mayor cantidad de gasolina para garantizar el trabajo y así poder sobrevivir en estos tiempos de crisis económica.

En Juan Griego, así como en muchas otras comunidades pesqueras del Estado Nueva Esparta, no se salvan de los problemas de inseguridad. Los pescadores viven en sobresalto por temor a que les roben los motores o alguna otra herramienta de trabajo.

“Si sale un bote a faenar y se accidenta no tenemos combustible para irlo a buscar y si pides ayuda a la Guardia Costera para que te rescate, menos que aparecen. Siempre tienen dañado el motor, uno todo el tiempo está pisoteado por ellos”, manifestó Rosales.

Los productores sardineros de La Caranta en Pampatar señalaron que hasta los momentos tienen garantizada la gasolina para trabajar y sacar la producción para atender al pueblo neoespartano.

Desde que se levantó la veda de la sardina, fue a finales del mes de abril cuando mejoró la producción. Actualmente hay cuatro trenes calados y hay más de 150 toneladas de sardina bordeadas.

“Se está metiendo buena la cantidad”, asegura Raúl Velásquez, productor sardinero.

El Sol de Margarita

Apóyanos Compartiendo :