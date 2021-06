Polémica envuelve a Guillermo Dávila por un «hijo no reconocido»

El cantautor venezolano Guillermo Dávila se vio sumergido en una polémica mediática por un presunto hijo no reconocido del cantante que vive en Perú.

La historia comenzó debido a que el artista es uno de los entrenadores de La Voz Perú, reality show que lo llevó a territorio inca. El desencadenante: una entrevista a Vasco Madueño

El 3 de junio, Vasco Madueño, hijo peruano no reconocido del cantante, se presentó en el programa Magaly TV – La Firme, y expresó sus sentimientos ante la ausencia de su padre en todo este tiempo.

En conversación con Magaly Medina, el joven de 19 años señaló que su madre, Jessica Madueño, nunca se refirió al cantante venezolano de manera negativa, pese a los errores de su padre, reseñó El Comercio. “Mi mamá desde que era pequeño me dijo quién era mi padre y me dijo que era un cantante conocido. Mi mamá nunca me habló mal de él y tenía la ilusión de conocerlo como cualquier niño”, confesó Vasco Madueño.

“Pocas han sido las conversaciones y muy superficiales… Desde muy niño nunca tuve una mala imagen de él. Mi madre nunca habló mal de él” , agregó.

En otro momento, Vasco Madueño se refirió a las declaraciones que su padre tuvo en el pasado en la prensa internacional, donde calificó el nacimiento de su hijo como un “accidente”.

“De hecho, cuando vi ese documental por mi cuenta, mi madre no quería decírmelo. En ese video veo a mi madre con las lágrimas y mi madre no quería decírmelo, pero ya lo vi. Fue horrible crecer con eso y espantoso, aunque siempre tuve mucho cariño y nunca me sentí solo o triste, solo cuando veía ese video”, expresó muy nervioso.

«Me equivoqué»: La carta de Guillermo Dávila

Dos días después, Dávila rompió su silencio y emitió un comunicado el sábado en el que pidió perdón al joven cantante “por todo este tiempo”.

Explicó que ya inició el proceso de ADN a fin de reconocer como su hijo a Vasco Madueño. Además, se disculpó por hacerlo esperar mucho tiempo para tomar esta decisión.

“Deseo contarles que me equivoqué, esperé mucho tiempo para tomar esta decisión. Como seres humanos tenemos la capacidad de aprender de nuestros errores que terminan convirtiéndose en experiencias invaluables”, inicia su carta.

“A principios de mayo del 2021 llegué a Lima con una deuda pendiente, que era la de volver a hablar con Vasco para poder entablar por fin una relación, donde la confianza naciera y pidiéramos realizarnos la prueba de ADN. Luego de diversas comunicaciones privadas entre Vasco y yo, nos programamos para vernos en Lima, ya que él vive en Tarapoto y así poder conversar personalmente y realizarnos la prueba de ADN. Quedamos que él me avisaría la fecha de nuestro encuentro”, añadió.

Guillermo Dávila expresó que al principio del proceso no obtuvo respuesta de Vasco. No obstante, decidió acudir a un laboratorio en Lima para pasar por la prueba de ADN e iniciar los trámites correspondientes.

“Después de varios días sin recibir respuesta le escribí para que me diera una fecha de viaje pues yo pronto tenía que regresar a Estados Unidos y no quería irme sin restablecer nuestra comunicación. Ante la ausencia de respuesta, el día 19 de mayo decidí avanzar con el proceso de ADN. Ese mismo día, laboratorios Biolinks me tomó las muestras de sangre correspondientes, bajo todos los protocolos requeridos, dejando coordinado todo para que Vasco se realizara el mismo procedimiento, cuando él así lo decidiera”, señaló en su misiva.

“Respetaré la decisión que tomes y espero podamos terminar una historia inconclusa y dar vida a una relación de amistad o una que se alimente de otros sentimientos que quedaron postergados por años, no por querer hacer mal, sino por circunstancias que no son parte ya de esta carta que escribo pensando en ambos y en nuestros seres queridos”, agregó el cantante venezolano.

“Las disculpas se piden cara a cara, no en una nota de prensa”: La reacción de Vasco

Vasco utilizó su cuenta en la red social Instagram para responderle a su progenitor y lamentar que el medio usado por Dávila haya sido una nota de prensa.

«Ya que Guillermo tuvo el descaro de escribir una nota de prensa, voy a aclarar algunos puntos y espero que sea la última vez», escribió el joven en sus historias de Instagram.

«Él nunca me ha pedido perdón por nada en estos 19 años», añadió.

«Las disculpas se piden mirando a los ojos, cara a cara, y no en una nota de prensa. Hablemos de hombre a hombre. La amistad y el vínculo que solicitas se crearán cuando cumplas con tus responsabilidades de padre y dejes de victimizarte y de mandarme tu nota de prensa a mi WhatsApp», sentenció.

El joven de 19 años desmintió la versión de la carta de Dávila y dijo que su respuesta a la polémica se debe a su fichaje para el programa La Voz, debido a que en el pasado en múltiples oportunidades le dejó en visto los mensajes de WhatsApp que eran triangulados mediante el mánager del artista.

«En conclusión: Tú estás aquí por los miles de dólares que te han pagado y te pagarán porque en 19 años nunca viniste a verme, porque en 19 años nunca recibí un abrazo aunque sea virtual deseándome un feliz cumpleaños o una feliz navidad, porque en mi primer día de nido (preescolar) tú no cargaste mi lonchera ni tampoco la llenaste aunque sea de cariño», espetó.

Además, negó que el cantante le haya especificado el laboratorio donde supuestamente el artista venezolano dejó sus muestras de sangre. «Me mencionaste que dejaste tus muestras para una prueba de ADN, pero te olvidaste de un pequeño detalle. Nunca me mencionaste en qué laboratorio. Para este tipo de pruebas padre e hijo deben de ir juntos para que se tomen las muestras simultáneamente. No se va por separado», dijo.

