Romero: «Caso Venezuela I está en la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI»

El director presidente del Foro Penal, Alfredo Romero, sostuvo que si bien hay avance con respecto al caso Venezuela I en la Corte Penal Internacional, la decisión sobre la admisibilidad de una investigación formal llegará luego de que la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal decida sobre una solicitud hecha recientemente por la administración de Nicolás Maduro para que se evalúe la supuesta parcialidad de la fiscal en el caso.

«La sala de situaciones preliminares es la sala previa a un juicio, la que determina situaciones previas a comenzar un juicio y (la administración de Maduro) le requiere que evalúe la parcialidad de la fiscal, la celeridad de la fiscal y que evalúe la desigualdad que ha habido en relación con el trato al gobierno venezolano y lo que ha sido el trato hacia otros gobiernos como el gobierno de Colombia».

En entrevista con Sergio Novelli para VPItv, Romero explicó que no se sabe cuanto podría tardar la sala de cuestiones preliminares en decidir sobre esta incidencia en particular, pero señaló que según la reciente declaración de la fiscal, la funcionaria esperará esta respuesta antes de emitir un pronunciamiento sobre la admisibilidad de una investigación formal. Lo esperado es que esto suceda antes de que la fiscal abandone su cargo antes de finalizar el mes de junio pero “no sabemos si la sala de cuestiones preliminares va a decidir previo a que ella se vaya” agregó.

Romero explicó que lo que reclama la administración de Nicolás Maduro es que, las fases del exámen preliminar han avanzado más rápido que otras investigaciones y ponen de ejemplo el caso de Colombia que lleva más de 17 años. Según Alfredo Romero lo que si ratifican las declaraciones de la fiscal Fatou Bensouda es que si hay avance pero cambian un poco las expectativas en cuanto al tiempo de respuesta.

En todo caso, asegura que una vez anunciada la apertura de una investigación formal comienza un proceso complejo en el que se deben garantizar todos los preceptos legales incluido el derecho a la defensa «hay que determinar técnicamente una situación» para determinar responsabilidades.

Recordó que aunque la administración de Nicolás Maduro intente mostrar que se está haciendo justicia en algunos casos o con la liberación de presos políticos «lo que ocurrió en el pasado ya ocurrió y lo que esta investigando la CPI ya ocurrió, no se borra lo que ocurrió en el pasado».

Recordó que en el mes de diciembre la fiscal Fatou Bensouda señaló que en Venezuela había suficientes razones para considerar que se habían cometido crímenes de lesa humanidad, ahora se está determinando si se admite o no basado en la complementariedad, es decir, el hecho de que en el país se estén investigando o no los hechos de manera adecuada, algo que consideró no está ocurriendo en Venezuela.

