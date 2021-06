Usuarios del Saime reportan falla para pagar trámites por el Banco de Venezuela

1197816

Este lunes 07 de mayo usuarios de las redes sociales reportaron una falla para cancelar trámites por internet del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) a través del Banco de Venezuela (BDV).

En este sentido, los internautas preguntaron a la cuenta de Twitter de la citada institución «¿por qué no se podía pagar a través del Banco de Venezuela?». Revelaron que el BDV ni siquiera aparecía entre las opciones disponibles para hacer los pagos de los diversos trámites del Saime.

«SEÑORES, QUIERO PAGAR Y NO APARECE LA OPCION BANCO DE VENEZUELA, QUÉ HAGO? a ver si me leen con letra alta porque parecen no escuchar», fue uno de los tuits que se leyó en la citada red social.

Por otro lado, una usuaria identificada como Olimpia Veloso manifestó estar intentando pagar con el BDV desde la semana pasada, sin haber tenido éxito aún.

Otro reporte también indicó que la propia plataforma del Saime estaría demorando en procesar los pagos desde otras entidades bancarias, como Mercantil.

«Aja que alguien me diga que pasa con la plataforma nuevo de pagos que no aparece banco de Venezuela. Hice un pago con mercantil el sabado y me debitó en la cuenta y todavía Saime no procesa«, expresó un tuitero identificado como «JPradoVi».

Buenos Día para realizar los tramites de prórroga no me aparece el banco de Venezuela por favor informar que está pasando gracias — Doris (@Querecuto) June 7, 2021

@SaimeResponde no hay forma de poder pagar el trámite del pasaporte por el Banco de Venezuela, no da ni siquiera la opción, algún problema? — Sarimar Jimenez (@sarimarjimenez) June 7, 2021

Que pasó con el pago del Banco de Venezuela? — Sol S Martínez (@trebol2020) June 7, 2021

Y no tiene el Banco de Venezuela para cancelar citas. Sólo aparece BANFANB, Mercantil y Petro. — Sofia (@Sofiahonsi) June 7, 2021

SEÑORES, QUIERO PAGAR Y NO APARECE LA OPCION BANCO DE VENEZUELA, QUÉ HAGO? a ver si me leen con letra alta porque parecen no escuchar. — Sofia (@Sofiahonsi) June 7, 2021

Que pasa con la opción de pago con el Banco de Venezuela, desde la semana estoy tratando de hacer pago y no me la opcion — OLIMPIA VELOSO (@OLIMPIAVELOSO) June 7, 2021

Sigue sin salir Banco de Venezuela para pagar prórroga 😥alguien sabe algo de esto — Sol S Martínez (@trebol2020) June 7, 2021

Aja que alguien me diga que pasa con la plataforma nuevo de pagos que no aparece banco de Venezuela. Hice un pago con mercantil el sabado y me debitó en la cuenta y todavía Saime no procesa — JPradoVi (@jpradovi) June 7, 2021

