Adriana Azzi: Horóscopo del 8 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 8 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Futuro

Número de suerte: 004

Debes equilibrar tus sentimientos. Sientes que la vida se detiene. Sentirás el respaldo de alguien en lo que trabajas. Cambios importante en lo económico que estás trabajando en este momento, pero lo veras en poco tiempo. No permitas que el pasado te llegue. La suerte a tu lado.

Trabajo: Debes saber ahorrar. Inversiones en carro con éxito. Negocio que se ve turbio. Planificas el futuro.

Salud: Cansancio físico.

Amor: Sueñas con personas que ya falleció. Alguien que te ayuda espiritualmente, no olvides a tus muertos.

Parejas: Trata de buscar tu norte. No estés estancado (a) Te sentirás muy cómodo (a). Innovaciones.

Solteros: Situación romántica en tu casa. Sentirás que eres importante para otros. Llega lo esperado.

Mujer: Sorpresas de personas muy queridas. Harás comida especial en compañía de tu pareja. Éxitos en negocio.

Hombre: Compra de muebles nuevos para tu cuarto. Cambios que te traen beneficios.

Consejo: Tu pasado es sabiduría tu presente son tus inicios.

Tauro

Palabra clave: Emociones.

Número de suerte: 449

Hecho curioso con un viaje. Una mujer morena de cabello largo de cuidado. Debes hacerte limpieza espiritual. Asistirás a una escuela por entrevista o inicias negocio con ello. Compra de pintura. Cuidado con los pensamientos negativos. Un amor oculto que en tu vida que toma otro rumbo.

Trabajo: Situación o momentos bueno para iniciar negocio. Nuevas estrategias que te sirven en un futuro cercano.

Salud: Tomar vitaminas.

Amor: Tendrás posibilidades de establecer una relación duradera. Debes escuchar más a tus padres o maestro.

Parejas: Mejora tu proceso de comunicación con tu pareja. No discutas por cosas que eres responsable o que asumiste.

Solteros: Ten más iniciativa con tu pareja. Sal de la monotonía. Ganancias familiares. Compras inesperadas.

Mujer: Muchas tentaciones en esta semana. Cuidado con las consecuencia por lo que haces.

Hombre: Hijo (a) que espera algo que ofreciste. Comentarios de compañeros que te molestan. Viajes por diversión.

Consejo: Controla tu mal genio.

Géminis

Palabra clave: Comunicación.

Número de suerte: 802

Acuérdate que muchas veces para recibir hay que dar y como no lo haces. L planes para hacer compras en tu casa. El amor llega a tu vida y casa. Niño que necesita ser atendido un poco más. Madre que necesita de ti. No te alejes de lo que quieres. Nuevas dedicaciones. Familia que te espera.

Trabajo: Es el momento para hablar con un grupo que trabaja contigo no temas a nada.

Salud: Congestión nasal.

Amor: Pendiente de situación sentimental que no has podido solucionar. Evita las comparaciones con tu pareja.

Parejas: Cuidado con los secretos acuérdate que todo se sabe. Es el momento para unirte a los demás.

Solteros: Te dirán algo al oído que te gustara. Analiza las nuevas propuesta. Estabilizas tus finanzas.

Mujer: Deja el mal humor y pon el amor ante de todo. Cambios inesperados de un familiar.

Hombre: Es el momento para que te unas a los demás. Libérate del egoísmo. Compra de vivienda.

Consejo: Hablar y aclarar todo es importante.

Cancer

Palabra clave: Ver.

Número de suerte: 755

Inicias estudios que esperabas. Controla tu mal genio. Deja que los demás hagan su trabajo. Inicias negocios que te da mucho éxito. Aprenderás de tus errores para que no lo cometas más. Salidas a un parque con niños que estaba pendiente. Disfrutes en sitio de montaña. Cambio significativo.

Trabajo: Mucha exigencia en lo laboral. Cambios de instrumento de trabajo. Nuevas ofertas o propuestas positivas.

Salud: Dolores musculares.

Amor: Aventuras y pasiones irresistible. Procura aclararte interiormente. No quieres estar solo (a).

Parejas: Esta semana o mes será de puros eventos y fiestas sociales. Nuevas ideas para explotar tu creatividad.

Solteros: Deseos de independizarse y activar tus finanzas. Cuidado deja el pasado no dejes que te alcance de nuevo.

Mujer: El trabajo en equipo, te favorece. Consigues apoyo no esperado. Vivirás inolvidables momentos.

Hombre: Será una gran semana de emociones y celebraciones ya que un equipo te da lo que esperas. Éxitos en grande.

Consejo: Controla la ansiedad.

Leo

Palabra clave: Yo.

Número de suerte: 603

Indecisiones. Debes reflexionar por lo económico. Debes dedicar más tiempo en la parte económica. Debes atender a los niños. Algo que no trae resultados positivos. Una nueva persona que llega a tu vida. Cuidado con alguien que aprovecha cada vez que te equivocas. Ten calma.

Trabajo: Ten fe en lo que haces o quieres. Nuevos inicios adelante. Proyectos y firmas. Llamadas y cambio de empleo.

Salud: Molestia por estrés.

Amor: Debes creer en lo que haces. No temas no dudes en lo que te proponen, no dejes pasar las oportunidades.

Parejas: Serás más detallista con tu pareja y eso hará cambios importantes. Cuidado con los conflictos.

Solteros: Viaje de ida y vuelta por negocio. Ceremonia que se realiza por graduación. Padres que se reencuentran.

Mujer: Hermana que está pendiente de ti ya que vive fuera del `país. Solo los hermanos unidos tendrán más fuerza.

Hombre: Gastos imprevisto en el hogar inesperado. Cálmate y recuerda que lo material no es lo más importante de la vida.

Consejo: Ten confianza en ti.

Virgo

Palabra clave: Amoríos.

Número de suerte: 416

Mudanzas. Alegrías y celebraciones. Inicias un negocio con ropa y zapato. Un grupo de personas que te apoyan. Estarás en el momento de definir lo que quieres o vas hacer. Nuevas oportunidades para el progreso importante. Reunión con un grupo de mujeres y tomarán una decisión por mayoría.

Trabajo: Alguien que te busca para cambios laboral pero cuidado con los cambios que quieres hacer.

Salud: Buena.

Amor: Te dirán que tienes arte para amar. Niños que necesitan ser escuchados. Compra de dulce.

Parejas: Le pides a la vida una nueva oportunidad. No te separes de tu parte espiritual.

Solteros: Hecho curioso con una tarjeta de crédito. Necesitas que tus palabras sean igual a tus hechos.

Mujer: Se prudente en lo que dices o haces. Algo con una caja que te llega con un lazo muy grande. Viajes de ida y vuelta.

Hombre: Ten calma con las relaciones de pareja con apuros. Irás a un sitio de agua donde te harás como una limpieza espiritual.

Consejo: Busca tu equilibrio.

Libra

Palabra clave: Humildad.

Número de suerte: 028

Cuidado con cosas que crees segura y se cae. Pídeles a tus ángeles para que haya protección. Alguien de negocio que te ayuda por lo económico. Sentirás que tienes el control de todo lo que estás haciendo. Estarás esperando una persona especial en tu casa. Problemas por ropa.

Trabajo: Nuevas oportunidades. Todo lo que inicias en este mes estará activo por mucho tiempo.

Salud: Cuidado con tus alimentos.

Amor: Cambios drásticos. Hecho curioso con un regalo. Debes recobrar la confianza en tu pareja.

Parejas: No pierdas la cordura ante una situación con la familia de tu pareja. Reconocerás a una persona en sitio de comida.

Solteros: El amor es un complemento muy necesario para ti. Te cancelan un dinero pendiente.

Mujer: En este mes celebras convenios que duran por mucho tiempo. Cuidado con malestar en la espalda.

Hombre: Quien tiene a dios nada te faltara búscalo. Fechas especiales y celebraciones en tu vida.

Consejo: Aprovecha las oportunidades.

Escorpio

Palabra clave: Momentos.

Número de suerte: 815

Nuevas oportunidades. Hombre que llega a la puerta de tu casa que lo sacas de tu camino. Debes ver lo que quieres y donde está el éxito que quieres. No compliques nada para que todo fluya. Cuidado con lo que dices a otros. Nuevos éxitos. Toma esa nueva oportunidad que te da las vidas.

Trabajo: Te dirán algo de una persona que está en tu entorno laboral. Compra y venta de una mercancía.

Salud: Cambio de hábitos alimenticios.

Amor: invitación a una reunión con personas muy queridas. Alegrías con persona de estatus social.

Parejas: Hombre de mucha autoridad que te pide de tu ayuda. Éxitos logros y celebraciones.

Solteros: Cambios y nuevas oportunidades. Un renacer en tu vida. Gran decisión que tomas.

Mujer: Se sincera con quien estas. Estarás buscando como dar disciplina a niños que están a tu lado.

Hombre: Una persona te dice que tomes una decisión. Deja las dudas y busca lo que quieres.

Consejo: Vences obstáculos.

Sagitario

Palabra clave: Seguridad.

Número de suerte: 227

Reuniones con muchas personas importantes. Debes seguir con esa actitud. Debes poner más empeño en lo que buscas. Cambios en tus ingresos en tu vida. Debes hacer varias cosas en el momento. Debes tomar una gran decisión en tu vida. No seas impulsivo (a). Piensa bien las cosas.

Trabajo: Cambios radicales. Todo lo nuevo llega a tus manos. Cambios y transformaciones. Te conectas con nuevas etapas.

Salud: Hacer chequeos.

Amor: Debes tener cuidado con terceras personas muy cercanas en tu vida. Nuevos amores.

Parejas: Cambios de actitud. Nuevos negocios con tu pareja donde estarán muy activos.

Solteros: Debes prestarle más atención a una persona cercana y te da un concejo.

Mujer: Busca la paz que necesitas. Deja que cada quien haga su vida. Busca el equilibrio en tu familia.

Hombre: Debes organizar las cosas. Nuevos inicios. Ten paciencia en lo que estás haciendo para que todo te salga bien.

Consejo: Cada momento es una experiencia.

Capricornio

Palabra clave: Carácter.

Número de suerte: 005

Claridad en tu vida. Debes hacerte unos examenes de sangre. Grandes sorpresas para esta semana con compras y ventas. Recibes llamadas importantes. Te involucras en algo religioso. Debes continuar con la constancia que has tenido y logras lo que quieres. Llegas al fondo de algo.

Trabajo: Ya que te sientes mejor debes retomar los proyectos y aprovecha tu carisma. Tu ánimo afecta el trabajo.

Salud: Dolores de cabeza.

Amor: Recuerda que en tu casa necesitan de tu cariño. Evita los maltratos de palabras. No te vuelvas irritable.

Parejas: Diálogos con tu pareja ya que hay bajas económicas. Necesitan de tu ayuda. Canciones del pasado que te trae recuerdos.

Solteros: Amigos del pasado de la parte espiritual que te busca. Más trabajo aumenta tus ingresos.

Mujer: Verás a una persona especial bailando y te sientes feliz. Posibilidad de embarazo.

Hombre: Te vas de un sitio público con buenas noticias. Inicios favorables en el campo laboral. Muévete en lo que quieres.

Consejo: Cuidado con el cansancio físico.

Acuario

Palabra clave: Vida.

Número de suerte: 692

Viajes por descanso o disfrute en playa. Nuevos proyectos en tu vida. Es importante en lo que quieres llega pero ten calma. Una persona de carácter fuerte que te llama y te pide una reunión. Cuídate de los chismes. Una persona que te pide ayuda en algo del amor. Caminos abiertos.

Trabajo: Cosas en tu vida con mucha dificultad. Ten calma y cuidado con lo que dices. Relaciones seria en lo laboral.

Salud: Equilibrio general.

Amor: Un nuevo amor. Debes hacer algo con una fecha de boda. Cuidado con personas del pasado.

Parejas: Tienes que estar donde te sientas bien o sal y diviértete. Cuidado con los riesgos que tomas por otros.

Solteros: Viajes en familia. Organizas tu casa. Cambios interno. Te quieres mudar. Sientes que quieres vivir solo (a).

Mujer: Piensa con tu sentimientos. Cuidado las decisiones apresuradas no funciona y si tienes miedo debes enfrentarlo.

Hombre: Debes llegar temprano a un sitio. Cuidado con persona agresiva a tu lado y que quieren venganza.

Consejo: Decreta, luz brillo en tu vida profesional.

Piscis

Palabra clave: Búsqueda.

Número de suerte: 962

No te metas en relaciones de parejas. Problemas de celos en tu vida. Te llaman para invitarte a cenar. Cuidado con lo que dices. Mantente al margen. Tendrás nuevas conexiones para abrir puertas por negocios. Cambios en tu vida. Una persona se acerca a ti solo por dinero pero es engaño.

Trabajo: Reuniones importantes. Nuevas reglas. Cambios inesperados de oficina. Recibes un pago.

Salud: Malestar en la garganta.

Amor: Compromisos ineludibles. Debes afrontar las situaciones que tienes en tu familia en tu casa.

Parejas: Para continuar la relación debes aceptar cómo es tu pareja y no trates de cambiarla. Conexiones positivas.

Solteros: Arreglo de un vehículo. Hecho curioso con una piedra que te regalan. Florecimiento económico.

Mujer: Cambios en tu casa. La rueda de la fortuna en tus manos con el azar o en algo que quieres y llega a tus manos.

Hombre: Asistes a una reunión en sitio de montaña. Te dirán cuánto vales para un grupo de amigo.

Consejo: No pienses en el pasado, es el momento de recomenzar tu vida.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

