Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes actuarán en nueva película

La estrella de ’The Queen’s Gambit’ y el actor que dio vida a Lord Voldemort en la saga de ‘Harry Potter’ se unirán en una nueva historia que dejará a los espectadores con los pelos de punta, ya que fue informado que estarán Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes en ‘The Menu’, próxima película producida por Searchlight.

En un reciente informe de Deadline, dicha producción cinematográfica será un thriller psicológico con toque de humor negro que se centrará en el mundo culinario, donde una pareja (Taylor-Joy) viaja una isla paradisiaca para visitar un restaurante de lujo, ahí degustarán un menú “de esplendida degustación” que preparó un aclamado chef (Fiennes).

Si bien, estarán Anya Taylor-Joy y Ralph Fiennes en ‘The Menu’, la misma fuente señala que la actriz de 25 años de edad aún se encuentra en la última etapa de negociaciones con Searchlight, mientras que el actor de 58 años ya fue contratado.

‘The Menu’ será dirigido por Mark Mylod, quien estuvo involucrado en la serie de ‘Succesion’ de HBO, mientras que el guion fue escrito por Will Tracy y Seth Reiss; asimismo los productores serán Adam Mckay y Betsy Koch. Desafortunadamente, aún no hay fecha para comenzar las grabaciones o para su estreno.

Fiennes se ha dado a conocer no sólo por ser el villano de la franquicia de ‘Harry Potter’, también ha actuado en ‘Schindler’s List’, ‘The Dig’, ‘The Grand Budapest Hotel’, ‘Red Dragon’, ‘The King’s Man’, ‘El príncipe de Egipto’ entre otras; mientras que Taylor-Joy ha destacado en los últimos años por papeles como ‘The Witch’, ‘Split’, ‘The New Mutants’, ‘Glass’,’ Peaky Blinders’, ‘Emma’,’ The Dark Crystal: Age of Resistance’ y próximamente protagonizará ‘Last Night in Soho’.

