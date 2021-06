Aprende cómo ampliar el alcance de wifi

Un solo enrutador no es suficiente para una casa de gran tamaño; estarás condenado a sufrir interrupciones de la señal de internet tarde o temprano, especialmente si tienes hijos. Por fortuna existe una manera de evitar ese drama, y todo lo que necesitas es un segundo router que va a actuar como un expansor que toma tu señal wifi y la retransmite. A continuación te vamos a explicar cómo ampliar el alcance de wifi.

Antes de que configuremos todo, asegurémonos de que tu enrutador DD-WRT esté usando la configuración predeterminada. Para hacer esto, se debe realizar un restablecimiento completo, conocido en inglés como hard reset 30/30/30, que elimina todas las configuraciones de la NVRAM del router. Así es como se hace:

Nota: como lo advierte DD-WRT Wiki, hay situaciones en las que no deberías hacer un restablecimiento completo o Hard Reset 30/30/30. No lo realices mientras el enrutador se está actualizando. No lo hagas para los routers Linksys serie EA (hacerlo puede bloquearlos). Y no lo hagas con ningún enrutador ARM.

Paso 1: Con el enrutador enchufado a la fuente de alimentación, mantén presionado el botón de reinicio, que está ubicado en la parte inferior del enrutador, durante 30 segundos sin soltarlo. El router se reiniciará, y esto es normal. Sigue sosteniendo el botón.

Paso 2: Ahora, mantén presionado el botón de reinicio, y desenchufa el enrutador de la toma de corriente. Espera 30 segundos.

Paso 3: Mantén presionado el botón de reinicio, y enchufa nuevamente el enrutador. Mantén presionado el botón de reinicio durante 30 segundos.

En resumen, debes mantener presionado el botón durante 30 segundos con el enrutador encendido, luego 30 segundos con el enrutador apagado, y luego otros 30 segundos con el enrutador encendido nuevamente (a eso se debe el nombre de 30/30/30). Cuando hayas terminado, el router estará listo para configurarse.

Configuración de DD-WRT como repetidor inalámbrico

Toma en cuenta que algunos modelos de routers (especialmente los antiguos) te permiten configurarlos como repetidores, lo que significa que no necesitas usar DD-WRT. Por fortuna, muchos de nuestros pasos abajo pueden usarse con configuraciones nativas que lo permiten, incluso si todo se ve diferente: Linksys, por ejemplo, tiene una interfaz distinta y el método que usa Nighthawks de Netgear también cambia un poco, aunque el modo Asus también lo es. Revisa estas opciones antes de descargar DD-WRT solo para asegurarte que no están disponibles. Esto puede ahorrarte mucho tiempo. De lo contrario, puedes proceder con el DD-WRT.

Si el enrutador está actualmente conectado a una red, desenchúfalo. No necesitamos ningún cable Ethernet para un repetidor. Ahora, conéctate al enrutador de forma inalámbrica. El SSID predeterminado será dd-wrt, y deberás establecer un nombre de usuario y contraseña de administrador.

Paso 1: Primero, dirígete a la sección Wireless y haz clic en la pestaña que dice Basic.

Paso 2: Establece el Wireless Mode como Repeater.

Paso 3: Configura el modo de red inalámbrica Wireless Mode para que coincida con tu enrutador. Esto podría requerir un poco de investigación por tu parte, aunque si pones Mixed es bastante universal.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :