Avión de Conviasa presenta fallas al intentar aterrizar en Margarita

Una hora y media de pánico y terror vivieron los pasajeros de un vuelo de Conviasa, que salió a las 9:00 am de este 8 de junio desde Maiquetía hasta el aeropuerto Santiago Mariño en el estado Nueva Esparta. El tren de aterrizaje no salió por completo y el capitán tuvo que gastar el combustible para que la aeronave no se incendiara cuando aterrizaran de manera brusca.

Masiel Pérez era una de las 104 personas que iban en ese avión y contó la angustia que vivieron todos los pasajeros durante las tres horas que estuvieron a bordo de esa aeronave. “Había mucho pánico. Algunos gritaron y otros lloraron cuando aterrizamos”, expresó Pérez.

Los viajeros notaron que algo andaba mal cuando al primer intento de aterrizaje el capitán Ramón Rivas tomó más vuelo. “Así pasó dos veces más. En la tercera oportunidad, el capitán nos anunció que el avión presentaba una emergencia en el tren de aterrizaje, pues no salía por completo y que eso ameritaba una atención especial en el aterrizaje”, explicó.

Fue entonces cuando los tripulantes les explicaron que debían gastar la gasolina para que no ocurriera un incendio al impactar bruscamente contra la pista. Durante esa hora y media, las aeromozas les explicaron cómo debían actuar. “Nos dijeron que debíamos adoptar la posición de impacto, que es la cabeza entre las rodillas”, mencionó.

“En el momento del aterrizaje, una de las azafatas repitió varias veces: Impacto, impacto, impacto, para que supiéramos que íbamos a golpear fuertemente la pista. El golpe se sintió, unos gritaron, otros lloraron. Gracias a Dios la aeronave ni se volteó ni se quemó”, contó.

Cuando finalmente el avión tocó tierra firme, los pasajeros observaron a las unidades bomberiles y a las ambulancias que estaban esperando el aterrizaje. El desalojo del avión se realizó con todas las medidas de seguridad y en ella participaron los bomberos aeronáuticos. El proceso duró tres horas. En un video enviado a El Pitazo se ve que los pasajeros aplauden el exitoso aterrizaje, agradecen a Dios, a la Virgen del Valle y al capitán por mantenerlos a salvo.

