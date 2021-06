Avión de Conviasa que presentó fallas pudo aterrizar sin inconvenientes en Margarita

Un avión de la aerolínea estatal Conviasa vivió este martes una situación de emergencia mientras volaba.

La aeronave cubría la ruta Maiquetía- Porlamar, y aterrizó de emergencia en el Aeropuerto Internacional Santiago Mariño, de la isla de Margarita.

Luego de sobrevolar la isla por más de 20 minutos, ante fallas en el tren de aterrizaje, pudo bajar a tierra sin inconvenientes pero fueron activados todos los protocolos de emergencia.

El vuelo salió puntual a las 9:00 am desde Caracas y a las 10:30 a.m. no había podido aterrizar.

Pasajeros comunicaron la emergencia desde el aire, luego que el Capitán Ramón Rivas, anunciara problemas en el tren de aterrizaje, y ordenara a la tripulación ejecutar todas las medidas de seguridad para un aterrizaje forzoso.

En el avión viajaban 104 pasajeros, en su mayoría residenciados en la región.

El avión tuvo que sobrevolar el estado Nueva Esparta por más de 20 minutos, mientras solventaban las fallas en el tren de aterrizaje.

En la pista del aeródromo insular se activó un protocolo de seguridad en caso de que se presentara alguna emergencia durante el aterrizaje.

Los pasajeros documentaron la situación con videos y notas de voz cuando aún sobrevolaban el territorio insular.