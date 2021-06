El truco para hablar con su ex a pesar de estar bloqueado

Hoy en día, cuando una relación sentimental acaba, y de mala manera, muchas personas deciden bloquear a sus ex. Ese es el caso de una joven que ya no quiere tener comunicación con un chico debido a que le fue infiel. Lo curioso es que este muchacho, al ver que no podía escribirle por ninguna plataforma, optó por aplicar un truco para hablarle. Su accionar viral dio la vuelta al mundo tras circular en redes sociales como Twitter.

La joven de esta historia se llama Carmen. Ella decidió contar el accionar de su ex al usuario de Twitter @ceciarmy y este dio a conocer lo que pasaba a través de una publicación que realizó exactamente el 31 de mayo del presente año.

Según las fotos que difundió, la joven le dijo que su ex le puso los cuernos y por ende terminó la relación sentimental hace 4 meses. Además, decidió bloquearlo en todos lados para ya no hablar con él. Lo curioso es que ambos todavía comparten una cuenta de Netflix, pues la pagan a medias. Esa situación fue aprovechada por el muchacho. ¿Cómo? A continuación te explicamos.

El chico decidió cambiar el nombre a los perfiles de la cuenta de Netflix para poder comunicarse con ella. En las imágenes compartidas por @ceciarmy se puede apreciar que el muchacho se las ingenió para escribirle varios mensajes. En uno de ellos le pidió que por favor le hablara por WhatsApp, ya que, a su entender, no hizo nada malo. “Soy inocente”, recalcó en otro.

Como la joven no le contestó ningún mensaje, el chico, al parecer, se cansó de insistir, pues en una foto se lee que le agradeció por ignorarlo y le dijo “hasta siempre” para luego recalcarle que la ama. Miles de usuarios de México, Estados Unidos y España, no dejan de hablar sobre las imágenes publicadas. El accionar del muchacho se volvió viral en varias redes sociales.

800 Noticias

