España | Repsol, Telefónica y otras 400 empresas españolas espectantes ante el cambio presidencial en Perú

La llegada a la presidencia de Perú del candidato izquierdista Pedro Castillo puede acabar con décadas de políticas neoliberales en el país. Ante estos cambios, más de 400 empresas españolas con presencia en la región latinoamericana, entre las que destacan Repsol, Red Eléctrica y Telefónica, miran de cerca las novedades que puedan subyacer de este cambio político que ha capitalizado el voto rural en Perú.

Los medios de la región tachan a Castillo de ser un comunista cuyo objetivo es imponer un régimen económico similar al de Venezuela, lo que ha hundido a bolsa de Lima abrió con una fuerte baja, de -7,22%, mientras el dólar se empinaba a un precio récord de 3,94 soles.

El temor se ha extendido, no sólo en los mercados si no también en las grandes empresas españolas con fuerte presencia en Perú. El miedo a que se nacionalice la principal explotación de gas del país, hace que Repsol no quite la vista de las novedades que puedan darse en el país.

Castillo también pone en jaque a las telecos, puesto que el presidente electo quiere recortar el precio de la luz y negocia la condonación de la deuda atrasada, lo que podría afectar frontalmente Red Eléctrica y Telefónica, con fuerte presencia en el país.

El sector bancario tampoco queda exento: Banco Santander y BBVA, también desarrollan parte de su actividad en el país peruano. El candidato de Perú Libre, ha utilizado su campaña electoral para demonizar a las entidades bancarias, acusándolas de expropiación al pueblo, algo que preocupa a las cotizadas españolas que pueden verse gravemente afectada por los tipos de cambio.

Asimismo el sector turístico también podría acusar las decisiones del nuevo presidente. Compañías como Meliá y NH cuentan con varios hoteles en el país y empresas de construcción como ACS o FCC han sido elegidas para la construcción de una línea de metro en la capital del país, por valor de 4.500 millones. En el caso de OHL están en juego más de 80.000 de euros en infraestructuras hospitalarias.

Victoria del candidato izquierdista

Como se esperaba según avanzaba el recuento electoral en Perú, el candidato izquierdista Pedro Castillo se ha puesto en cabeza cerca de completarse el escrutinio (vamos por el 94,3%) superando ya la barrera de la mitad de votos, el 50,1% frente al 49,8% de la candidata de la derecha, Keiko Fujimori. Se cumplen los vaticinios, puesto que los últimos votos en ser contados son los de las zonas rurales donde Castillo cuenta con gran favoritismo. En cada décima porcentual que se cuenta aumenta la ventaja para el izquierdista.

La ventaja de la candidata de derecha Keiko Fujimori se redujo a medida que se hacía el conteo de las actas de mesas de las zonas rurales y selváticas. También puede ser clave el voto en el exterior, con un millón de electores, y que puede tardar hasta 15 días en procesarse.

Fernando Tuesta, ex jefe de la ONPE explicó que «el acta mata el voto. Cada acta electoral son en promedio entre 200 u 300 votos» por lo tanto, indicó, «no hay opción de fraude porque en cada etapa del proceso de escrutinio hay personeros del partido». Según Tuesta hay posibilidades de que Castillo «pueda ganar porque falta parte del voto rural y extranjero». Será «difícil llegar al 100% hoy lunes porque llegará un momento en que el conteo vaya lento porque tardan en ser procesadas actas (rurales/extranjero)», precisó.