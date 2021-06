Libro: La ladrona de la luna

Ha pasado un año desde que Emil fue coronado como el rey de la nación del sol. A pesar de que no ha logrado olvidar los terribles sucesos ocurridos en la Isla de las Sombras, ha intentado ser el soberano que Alariel necesita en tiempos oscuros.

Emil y el resto de la corte están preocupados por el extraño comportamiento del sol, que no ha salido a la hora habitual y con frecuencia aparece más tarde, señal de un peligro inminente. Es muy probable que los antiguos rencores del reino de la luna tengan algo que ver con el desconcierto y el temor que se han propagado en Alariel.

Una vez más, Emil tendrá que recurrir a sus amigos para encontrar una respuesta que no sólo ayudará a la nación del sol, sino que también les permitirá sanar viejas heridas. Gianna hará todo lo posible por estar a la altura de su nuevo cargo. Ezra y Bastian viajarán a Ilardya para desenmascarar una misteriosa secta que adora a Avalon. Mientras, Mila y Gavril tendrán que preocuparse por proteger al rey contra los atentados que han estado ocurriendo y que van en aumento. Sin embargo, hay algo que todos están pasando por alto y tal vez ahí esté la respuesta que cada uno desea encontrar.

Autor: Claudia Ramírez Lomelí

Genero: Juvenil

Planetadelibros

Por: Reporte Confidencial

