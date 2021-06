Miami-Dade inicia construcción de un nuevo corredor vial para el tránsito rápido de autobuses

El Departamento de Transporte y Obras Públicas del Condado de Miami-Dade ha contratado a HNTB Corp. para que preste servicios de construcción, ingeniería e inspección para el nuevo corredor South-Dade Transitway.

El proyecto creará una nueva línea de tránsito rápido de autobuses (BRT, por sus siglas en inglés) de 20 millas con 14 estaciones controladas por el tiempo que atraviesa algunas de las comunidades de más rápido crecimiento en el condado de Miami-Dade.

HNTB afirma que los sistemas BRT funcionan de forma muy parecida a los metros, con autobuses especialmente diseñados que viajan por corredores dedicados e integrados en las carreteras existentes, y que se detienen en estaciones que permiten el embarque en plataformas a nivel y la compra de billetes por adelantado para trasladar a los pasajeros de forma rápida y fiable.

El sistema BRT Transitway será uno de los dos únicos en el país que dispondrá de brazos de barrera móviles que detendrán el tráfico transversal cuando los autobuses se acerquen a las intersecciones.

La creación del South-Dade Transitway marca el primer proyecto aprobado bajo el Plan SMART de Miami-Dade, una iniciativa lanzada en 2016 para llevar opciones de tránsito mejoradas a seis corredores clave del condado.

HNTB facilitará la coordinación entre el equipo de diseño y construcción y las agencias interesadas, incluyendo pero no limitado a la Administración Federal de Tránsito, el Departamento de Transporte de la Florida, DTPW, los propietarios de las agencias de servicios públicos, el pueblo de Pinecrest, el pueblo de Palmetto Bay, la ciudad de Cutler Bay, la ciudad de Homestead y la ciudad de Florida.

Commuters will soon get much-needed transportation relief now that the South Corridor TransitWay Rapid Transit Project has broken ground. In this Miami-Dade Minute, learn more about this collaborative effort that’s becoming reality in #OurCounty. @GoMiamiDade pic.twitter.com/Qyc4bLf59J

— Miami-Dade County (@MiamiDadeCounty) June 4, 2021