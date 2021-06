Ministerio Público cita a exalcalde oficialista de Barcelona por supuestos actos de corrupción

1197750

Barcelona.- El exalcalde del municipio Bolívar en el estado Anzoátegui, Guillermo Martínez, deberá comparecer este martes 8 de junio ante el Ministerio Público en Caracas, tras ser uno de los principales investigados por presuntamente vender de forma ilegal 300 hectáreas de terrenos municipales a empresarios que afectaron el medio ambiente.

La información se dio a conocer la tarde del sábado 5 de junio, luego de que el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, notificara a través de sus redes sociales sobre la apertura de una investigación en contra del exmandatario local por presuntos hechos de corrupción ocurridos entre el 2014 y 2017 en la capital del estado Anzoátegui.

La venta de las 300 hectáreas presuntamente la había realizado la Alcaldía del municipio Bolívar, junto con la empresa municipal Kamacuto, a un grupo de empresarios que había prometido la construcción de un complejo recreacional, comercial, habitacional y asistencial en el sector de Caicara de Barcelona, zona que actualmente se encuentra en estado de abandono.

“Ministerio Público en su lucha contra la #Corrupción avanza en la investigación contra la empresa KAMACUTO y exfuncionarios de Alcaldía de Barcelona: por presuntamente enajenar en 2014-2017 #fraudulentamente 300 hectáreas de ejidos municipales para VENDERLAS A EMPRESAS PRIVADAS”, fue uno de los tuits publicados por Saab.

"Ministerio Público en su lucha contra la #Corrupción avanza en la investigación contra la empresa KAMACUTO y exfuncionarios de Alcaldía de Barcelona: por presuntamente enajenar en 2014-2017 #fraudulentamente 300 hectáreas de ejidos municipales para VENDERLAS A EMPRESAS PRIVADAS"

Fue el día domingo 6 de junio en horas de la noche cuando un grupo de funcionarios entregó al exalcalde de Barcelona, Guillermo Martínez, la citación formal que lo invita a comparecer ante el ente judicial para explicar el acto irregular.

Martínez también se pronunció a través de sus redes sociales, la noche de este domingo, cuando publicó un video junto a su esposa y padres asegurando que había recibido una citación en calidad de testigo y aseguró que esta investigación y citaciones se repiten en su contra cada vez que se avecina un proceso electoral.

“Estas citaciones se registran cada vez que se realiza un proceso electoral y mi nombre sale a la palestra pública… puedo asegurarle al pueblo de Barcelona, a mi familia, a mis seguidores, que hasta ahora me han expresado su afecto, que no tienen de qué preocuparse, que no tienen de qué avergonzarse de su afecto hacia mí como persona, profesional y político”, destacó en su comunicado.

En julio de 2018, el exdiputado de la Asamblea Nacional, Richard Arteaga, anunció que la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional (AN) iniciaría una investigación contra el exalcalde oficialista de Barcelona, Guillermo Martínez, por supuestos hechos de corrupción cometidos en la venta de terrenos municipales, pero hasta la fecha no se ha informado sobre el resultado de las averiguaciones.

Giovanna PellicaniOriente