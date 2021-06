Pescadores de Juan Griego denuncian que la gasolina no les rinde para faenar

Los pescadores de Juan Griego, municipio Marcano, denunciaron que la gasolina no les rinde para faenar, ya que, les surten 120 litros cada 15 días y se lo gastan en menos de ese tiempo.

Asimismo, indicaron que sus familias pasan trabajo cuando no pueden salir a faenar en alta mar, debido a que no pueden llevar el sustento diario, pues los pescadores viven del día a día.

“Nosotros no podemos salir a la mar porque el combustible es muy poquito. Nos dan dos pimpinas de gasolina que solo alcanza para ir a navegar dos días nada más. Yo tengo seis hijos que mantener, voy dos días a la mar y no voy más días”, dijo Innole Alfonzo, pescador de la Bahía de Juan Griego.

Afirmaron que en un principio recibían dos pimpinas más tres litros de gasolina y pagaban 3$, no obstante, la cantidad de combustible fue reducida a dos pimpinas.

Algunos son atuneros y en una salida gastan las dos pimpinas que les dan. Mientras que hay botes que salen a pescar pargo y mero y duran cinco o hasta seis días en alta mar. Lo que quiere decir que, máximo tienen que llevarse seis o siete pimpinas de combustible.

“Así no se puede trabajar semanalmente, porque uno tiene que esperar 15 días para que le den a uno 120 litros de gasolina. Si uno va a Los Frailes, regresa, y ya al otro día no tienes combustible. Aparte que, si vas a pescar y no traes nada, ese también es el otro tema”, dijo Víctor Rosales, también pescador.

Finalmente, piden al gobierno que atienda a sus llamados y que sean conscientes de la situación en la que se encuentran, al igual que, piden que los ayude con mayor cantidad de gasolina para garantizar el trabajo y así poder sobrevivir en estos tiempos de crisis económica.

Con redacción de Porlavisión.