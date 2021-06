Sharon Stone ha tenido una vida excepcional. Ha sido camarera, modelo, una estrella de Hollywood gracias a obras como Instinto básico o Casino, y ahora, también es escritora. La actriz se encuentra inmersa en la presentación y promoción de su libro biográfico La belleza de vivir dos veces que cuenta alguna de sus experiencias más impactantes. Una de ellas es la que le inspiró para titular su obra y la que marcó un antes y un después, aquella que hizo que nunca más volviera a ser la misma. Hace 20 años la actriz sufrió una hemorragia cerebral masiva que llevaron a los médicos a no darle más de un uno por cierto de probabilidades de seguir adelante. Ha sido ella misma quien ha reconocido este lunes en El Hormiguero que se sintió muy próxima a la muerte.

“Había tenido varios incidentes previos a ese ictus”, ha reconocido a Pablo Motos, quien le preguntaba sobre la experiencia que tuvo la actriz cuando casi pierde la vida. “Tuve esa experiencia en la que ves esa luz blanca y sientes que sales de tu cuerpo”, aseguraba Sharon, quien detalla este período de su vida en el libro. “Es una experiencia que puede haber gente que piense que es algo espiritual o científico… Es ambas cosas, yo creo, pero después de recuperarme del ictus me ha transformado a nivel espiritual”, reconocía. Aunque confesaba que siempre se había considerado una persona muy emocional y mística, las sensaciones que tuvo a causa del ictus y de su grave estado la transformaron y cambiaron su manera de enfocar la vida.

La fuerza y la actitud de la protagonista de Desafío total hicieron que fuera capaz de superar la enfermedad, aunque fue entonces cuando se enfrentó a las consecuencias y estragos que tuvo el ictus en ella. “Sufres muchas secuelas; pérdida de memoria a corto y largo plazo, perdí el oído izquierdo, tuve problemas de tartamudez, no me sentía la pierna izquierda desde la cadera a la rodilla…”, aseguraba, a lo que añadía que tuvo que aprender a andar de nuevo, hablar, leer y escribir: “Empezar de cero”. De hecho, hoy en día todavía no se ha recuperado por completo a nivel físico y explicaba que tardó unos seis meses en volver a hablar, un año en recuperar la movilidad de su pierna y, todavía, sigue teniendo “problemillas” con su oído. “Es un proceso muy largo y vas mejorando por fases, depende mucho del esfuerzo que le pongas”, aseguraba.

La actriz ha remarcado que gracias a su disciplina y su esfuerzo diario consiguió recuperarse muy bien pero es algo que sigue haciendo. «Hoy he estado en el gimnasio y me he dado cuenta que sigo trabajando para recuperar una cierta debilidad que tengo en el lado izquierdo del cuerpo», explicaba. No obstante, Sharon Stone ha querido dar su enfoque más positivo y ha enviado un mensaje de esperanza a todas aquellas personas que se encuentran en una situación similar o que están sufriendo una pérdida, un despido, una separación… «Todo eso te ayuda a descubrir cuál es la esencia de tu personalidad, por eso el 2020 ha sido un año de mucha claridad y es por eso que todos estamos compartiendo una experiencia común», indicaba.

El ictus ha sido una de las vivencias más duras para la actriz estadounidense pero su libro biográfico, La belleza de vivir dos veces, no habla únicamente de esto. También hace un recorrido por su infancia, donde su abuela paterna de origen irlandés tuvo un gran papel; su experiencia profesional con Woody Allen, quien le dio uno de sus primeros roles cinematográficos y con quien trabajó en tres ocasiones; o el descubrimiento de un joven y talentoso Leonardo DiCaprio en su etapa como productora. Durante el programa, Sharon ha querido dedicarle unas bonitas palabras a Antonio Banderas, a quien «adora» y considera como un «hermano». «Lo conocí cuando llegó a Los Ángeles, en la película Los reyes del mambo y ya pensé que iba a ser una gran estrella», ha explicado. Como anécdota ha contado que cuando supo que debía hacer entrega de un Óscar ella pidió que fuera con Antonio y que, a pesar de que fue advertida de que el actor no sabía inglés, a ella no le importó y apostó por él. «Era tan valiente, tan simpático y tan cariñoso… Fue alucinante conmigo esa noche», recordaba Sharon Stone.

Hola

Únete a nuestro Canal en Telegram