+VIDEO | La piscina «colgada» construida a 35 metros de altura

Con 15 metros de longitud y a 35 metros de altura, la Sky Pool es una piscina flotante entre dos edificios de Londres que ha sido inaugurada, y ha causado todo tipo de reacciones en redes sociales.

La Sky Pool ha sido diseñada por HAL Architects y es un proyecto que lleva años tanteándose, desde 2015. Se entre dos de los edificios de Embassy Gardens, un área de uso mixto (residencias y oficinas) cerca de la embajada de Estados Unidos en Londres.

Desde el pasado 19 de mayo, todos los que vivan en estos edificios al suroeste de Londres, pueden disfrutar de la sensación de nadar en esa estructura considerada la piscina acrílica independiente más grande del mundo.

Su particular forma y lugar hace que no solo sea una piscina curiosa y llamativa, sino que también deje imágenes impactantes de los bañistas que se encuentran, prácticamente, nadando en el cielo, por lo que es evidente que la Sky Pool no es apta para personas con vértigo.

Necesita 148.000 litros de agua, está hecha de una sola pieza de acrílico que consigue un grosor de 35 centímetros. Esta pieza se encuentra encajada entre los dos edificios y asegurada por un marco de acero que se encuentra en las esquinas de a piscina. La piscina tiene que soportar, además del peso del agua y las personas, las cargas de viento y balanceo del los edificios.

Esta construcción, creada en Colorado (Estados Unidos) por la empresa de ingeniería Eckersley O’Callaghan, fue transportada a Texas por carretera y luego cruzó el Océano Atlántico en barco hasta Países Bajos. Desde Países Bajos cogió otro barco hasta Londres y subió por el rio Támesis. Finalmente fue trasladada en un camión enorme hasta el complejo, donde una grúa de 750 toneladas se encargó de colocarla sobre los edificios.

