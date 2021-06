Adriana Azzi: Horóscopo del 9 de junio de 2021

Adriana Azzi revela qué le deparan los astros en este horóscopo del 9 de junio de 2021 y los números de la suerte.

Aries

Palabra clave: Comunicación.

Número de suerte: 771

Éxito fuera de tu ciudad. Ayudarás a personas que trabajan. Cuidado con personas del mal carácter. Ten cuidado con discusiones en la calle. No salir de noche. Compra de zapatos. Sales de tu casa y se te queda algo. Celebraciones y nuevas propuestas. Tendrás grande ideas que te ayudarán.

Trabajo: No puedes estar discutiendo. Cuidado con las personas de ley. Tendrás que conversar. No pelees tanto.

Salud: Malestar gripal.

Amor: Inicias en un nuevo empleo o algo de complemento. Cambios inesperados. No sobreprotejas mucho a un compañero.

Parejas: Trabajaras mucho y no ves el pago que necesitas. Estarás haciendo algo imposible o que pierdes.

Solteros: Te vas de viaje a sitio de montaña donde tendrás que tener cuidado. Sientes que hay alguien que no dice la verdad.

Mujer: Cuidado todo tiene un límite. Debes tener pendiente que los demás merecen respeto o dar confianza.

Hombre: Deja los conflictos con personas cercanas. Romance de improvisto. Haz lo que tu cuerpo y corazón te pidan.

Consejo: Pendiente con lo que firmas.

Tauro

Palabra clave: Economía.

Número de suerte: 449

Amigas que te dan una nueva oportunidad. Decisiones en tu vida importante. Hecho curioso con un ángel. Llega a tu vida un guía espiritual. Compras de velas de color azul. Irás en busca de algo de tu vida. No te involucres en chisme. Discusiones con amigos. Gran estabilidad en tu vida. Solidez.

Trabajo: Evita actuar sin pensar. Debes descansar un poco más. Amiga que te pide ayuda en lo laboral.

Salud: Malestar general

Amor: Alegrías celebraciones. La vida te da la sorpresa con un amor que será muy importante en tu vida.

Parejas: Alguien que no conoces te recomienda ya que sabe cómo trabajas. Actitud serena y pacífica será la mejor.

Solteros: Compra de alimentos apurada. Ganas un dinero extra. Algo con la televisión con programa nocturno.

Mujer: Asistes al médico por chequeo general. Algo con un nuevo amor u hogar. Cambios mudanza. Algo de entretenimiento.

Hombre: Encuentros desagradable con vecinos muy cercanos. Debes cancelar un dinero o impuesto.

Consejo: Utiliza tu inteligencia.

Géminis

Palabra clave: Estrella.

Número de suerte: 824

Llamadas telefónica de familiar. Ten cuidado con que te descubran con una persona conocida. No escuches chismes. Algo con un edificio de muchas ventanas o vidrios. Buscas una integración espiritual. Persona conocida que será retenido en algún sitio por algo que hizo mal.

Trabajo: Te llega un dinero inesperado que te debían. Cambio de empleo. Alegrías y celebraciones por dinero

Salud: Dieta y ejercicios.

Amor: No olvides a personas que te han ayudado. Debes equilibrar los gastos en esta semana de lo que ganaste.

Parejas: Alegrías y celebraciones junto a la familia de tu pareja. Harás algo de terapia con tu pareja o ejercicios juntos.

Solteros: No te enganches con personas que son destructivas o de malas vibras. Sales de viaje de placer.

Mujer: Vivirás noches muy ardientes. Algo con una lámpara. Compra de ropa y cambios en tu look.

Hombre: Debes ponerle un poco más a tus estudios y lo que quieres. Inicias una planificación en un proyecto.

Consejo: Cuida al que una vez te cuido.

Cancer

Palabra clave: Analices.

Número de suerte: 013

Compra de copas. Se sinceró con la persona que estas. Compra de herramientas para tu casa, sientes que nada avanza. Cuidate de rabias con conocidos. Cuidado con la pérdida de documentos. Te invitaran a sitio de mucho frío pedirás apoyo a una persona religiosa. Te dan un mensaje.

Trabajo: Cambio de imagen ante un grupo. Buscas otras actividades. Negocio muy positivo.

Salud: Indigestión.

Amor: Alguien que se aprovecha de ti. Se termina algo que arrastras. No te lamentes tanto. El destino se encarga de lo que hacemos.

Parejas: Inicias rutina de ejercicios con tu pareja. Tendrás un día en esta semana muy espiritual

Solteros: Te separas de alguien. Hay un lugar maravilloso que pasara en esta semana con alguien muy querido.

Mujer: Recibes un dinero por venta. Problemas de deuda que debes atender. Cancelación de recibos atrasados.

Hombre: Siempre crees tener la razón. No permitas que otros hagan cambios sin preguntarte.

Consejo: Recuerda las cosas pasan por algo.

Leo

Palabra clave: Ganancias.

Número de suerte: 127

Serás invitada a una reunión especial. Te dirán que eres una persona con mucho carisma. Debes tomar decisiones para hacer cambios. Debes hacer invocación debes confiar en los seres espiritual en lo que confías para que se abra tu camino. Estás decidido a lanzarte a hacer algo arriesgado.

Trabajo: Ten calma y paciencia que la vida te da lo que estas esperando para conseguir dinero.

Salud: Hacer ejercicios.

Amor: No seas extremista con lo que te pasa. Serás muy flexible con una persona muy exigente. Nuevas amistades.

Parejas: Cambios en tu cuarto. Se mueven situaciones. Debes tener cuidado con decisiones. Buscas espacio de paz y armonía.

Solteros: Exigirás respeto en tu vida privada. Ayudas a un amigo con problemas de salud. Se concreta algo de construcción.

Mujer: Hombre que ha jugado con tus sentimientos te busca. Maneja con prudencia. Algo con cambios en la cocina

Hombre: Nuevas metas y se cumple firma de documentos. Madre que necesita de ti. Dos personas que te vigilan.

Consejo: Fortalece la constancia.

Virgo

Palabra clave: Luchas.

Número de suerte: 412

Socio (a) que te puede ayudar en lo económico. Haz una buena planificación para que las cosas se den. El sol sale para ti. Cosas nuevas para ti en la vida familiar. Recibirás informaciones importantes. Te alejaras de amigo (a) conflictivo. Funcionan los negocios que inicias. Nuevos análisis.

Trabajo: Decisiones con angustia. Sales favorecidos en sociedad financiera. Te piden disculpas por error en trabajo.

Salud: Malestar general.

Amor: Te dirán que eres una persona muy especial. No permitas que otros dañen tu imagen ante tus amigos.

Parejas: Salidas nocturnas con amigos. Amores ocultos que se descubren. Alguien te invita a una reunión o fiesta.

Solteros: Te harás una limpieza espiritual. Reordenamiento espiritual. Cambios en tu vida por otro empleo.

Mujer: Llega el amor a tu vida. Cuidado en un semáforo. La familia necesita de tus consejos y apoyo. Viajes por celebraciones.

Hombre: Compra de ropa por apuros. Una persona mayor que requiere de tu ayuda. Busca ayuda en personas más adulta.

Consejo: Disfruta ya que los momentos son cortos.

Libra

Palabra clave: Vencer.

Número de suerte: 923

Cuidado con el dinero debes administrarlo bien. No llegas a un acuerdo. La lucha interna que tienes es muy difícil. Busca ayuda profesional. Cosas que se escapan de tus manos. Compra de ropa. Cambios positivos en tu vida. Hablar con la verdad será lo mejor para salir de algo. Celebraciones.

Trabajo: Viajes por trabajo. Molestias con jefe o compañero. Caminos abiertos en lo que vas hacer en un viaje.

Salud: Exámenes pendientes.

Amor: Siempre crees tener la razón. No permitas que otros hagan cambios. Te piden que digas una decisión amorosa.

Parejas: Tendrás una decepción de un amigo. Comentarios de tu pareja que te molesta. Buenos negocios.

Solteros: No puedes depender de otras personas para hacer lo que quieres. La felicidad llega a tu vida.

Mujer: Hay un lugar maravilloso que pasa en esta semana con alguien muy querido. Disfrute inesperado en sitio muy frío.

Hombre: Alguien se aprovecha de ti en lo económico. Se termina algo que no te gusta. No te lamentes tanto.

Consejo: El tiempo es tu mejor momento.

Escorpio

Palabra clave: Triunfar.

Número de suerte: 700

Reunión con hombre de negocio. Relaciones con personas extranjeras. Cambios y transformaciones. Cambios y alegrías. Compañero con doble cara. Te darán un cambio que te obliga alejarte. Éxito en planes y proyectos alcanzar. Nuevas aperturas. Te ganas un premio. Cambios.

Trabajo: Tendrás mucha actividad en esta semana y también buscar creatividad para que atraigas los clientes.

Salud: Malestar de oído.

Amor: Te comprometes en esta semana o mes. Algo con un bono extra por trabajos realizados. Cambios positivos.

Parejas: La inseguridad no es buena. No sigas a nadie ya que no te traerá nada bueno. Mujer de cuidado.

Solteros: Debes buscar de sanar las heridas con la familia en especial con hermanos. Compras necesarias de alimentos.

Mujer: Estarás algo cargada ya que tienes mucho trabajo. Cambios que te favorecen. Compras inesperada para tu cuarto.

Hombre: Tu éxito está en cumplir las metas que te pones. Esta semana estarás mejor que el mes anterior.

Consejo: Lucha por lo que quieres.

Sagitario

Palabra clave: Condiciones.

Número de suerte: 021

Viajes por nuevos inicios en otro país. Asistes a una inauguración. Alguien del extranjero que te llama y te da nuevas noticias. Algo con nuevos vehículos. Debes tomar una actitud frontal en lo laboral. El día sábado de esta semana. Debes solucionar unos problemas.

Trabajo: De alguna manera sabrás que cuentas con alguien que te quiere. No tendrás tiempo en esta semana para nada.

Salud: Buena.

Amor: Remodelaciones en tu vivienda que te ocupa mucho. Llega la alegría a tu hogar. Alguien extraño que te ayuda.

Parejas: Algo con un divorcio muy cercano a ti. Decisiones que tomarás muy importante en tu vida. Deja de discutir.

Solteros: Alegrías y celebraciones con personas allegadas a tu entorno. Alguien del pasado que llega a tu vida.

Mujer: No cuentes nada de la que vas hacer o está por llegar. Madre que necesita de ti. Deseos de descansar.

Hombre: Cambio de vida. Vuelves a lo de antes en lo laboral. Mujer adulta de cuidado no te fíes de ella.

Consejo: Cuidado con lo que dices.

Capricornio

Palabra clave: Amar.

Número de suerte: 433

Hecho curioso en una carretera. Debes equilibrar tus sentimientos. Hombre del pasado que te busca para pedirte perdón. En tu casa sienten que tú llevas la batuta. No todo puede ser como tú quieres. Madre con necesidades personales. Cuidado con lo que dices. Llegas acuerdo.

Trabajo: Reuniones logros y triunfos en tu entorno con tu pareja y amigos muy allegados. Celebraciones nocturnas.

Salud: Cuidar el sistema circulatorio.

Amor: Por decisiones que tuviste el año pasado logras tus metas. Saldrás triunfando en algo que estás haciendo.

Parejas: Debes calmar tus nervios. Necesitas ayuda de un familiar por problemas con padres.

Solteros: No pierdas la paciencia respira y aclara las cosas de la mejor manera. Compra de vehículo.

Mujer: Una amiga te busca para que la aconseje por problemas, tu no está para hacerlo busca lo mejor para ella.

Hombre: Salida de viaje con un grupo. Sorpresas en tu vida amorosa. No te metas en situaciones que no te compete.

Consejo: Se fuerte y vencerás todo.

Acuario

Palabra clave: Entender.

Número de suerte: 513

Serás muy importante en una organización y tu familia. Hecho curioso con pintura blanca. Cuidado con la traición. Cuidado con una mujer que está conectada contigo y es una persona que no es sincera y te da la espalda. Gente cercana que te protege. Pídele a san miguel su protección

Trabajo: Inicias un curso con algo de números para mejorar en tu sitio de trabajo. Hermano que te pide ayuda laboral.

Salud: Hacer exámenes.

Amor: Compras con tu pareja lámparas y adornos para un sitio acogedor. Asistes a una galería.

Parejas: Hay cosas o palabras muy enredadas que deben aclarar. Cuidado con una relación con terceros.

Solteros: Viajes y alegrías en tu entorno. Celebraciones por matrimonio. Niños que exigen algo que le ofreciste.

Mujer: Debes organizar más tu casa o cuarto. Saca lo que no usas para que fluya la energía de la abundancia.

Hombre: No es el mejor momento para discusiones. . Gastos de dinero inesperado en la familia.

Consejo: Solo dios búscalo.

Piscis

Palabra clave: Padre.

Número de suerte: 102

Un nuevo mundo llega para hacer un cambio a tu vida. La prosperidad activa tu camino. Hecho curioso con un ritual de limpieza. Tranquilidad en tu vida en algo que te molestaba. Momentos cruciales y tomas decisiones. Debes resolver algo importante. Un nuevo proceso de evolución.

Trabajo: Van a seguir más ofertas en lo profesionales. Evita las depresiones sabes que este mes es fuerte.

Salud: Buena.

Amor: Inicias una relación estable. En esta semana tendrás todo con mucha calma. Cuidado con lo que dices a personas que te quieren.

Parejas: La seducción será tu mejor arma. Cambio en tu cuarto o cocina. Compra de cuadros. Paseos a sitio de frío.

Solteros: Llega una relación estable no la pierdas. Tu familia te pide un poco más de ti.

Mujer: Eso que tanto deseas y espera llega y será la gran alegría de tu familia. Cambios inesperados.

Hombre: Recibes ayuda de compañeros o amigos que ayudaste en el pasado. No te lamentes tanto.

Consejo: No pierdas la fe, te confianza en dios.

Noticias al Día y a la Hora

Por: Reporte Confidencial

