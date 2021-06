Cómo saber si alguien te tiene agendado en WhatsApp

WhatsApp nos permite mantenernos en contacto con familiares, amigos, compañeros, vecinos o conocidos de forma práctica e inmediata. Basta con agregarlos a la agenda de tu celular para enviarles un mensaje, foto o video en cualquier momento.

Sin embargo, también existe el riesgo de que alguien desconocido te haya agregado a su lista de contactos sin que te enteres, ya sea por medio de un chat grupal con muchos integrantes o porque otra persona le paso tu número.

¿Existe alguna manera de darse cuenta de esto? La respuesta es sí. Por esta razón, aquí te decimos cómo saber si alguien te tiene agregado en WhatsApp o si una persona conocida te eliminó de su agenda de contactos sin que lo supieras.

Si te quedaste con la duda sobre si alguien te agregó o borró de su lista de contactos en WhatsApp, existe una función que te ayudará a saberlo: las listas de difusión. De acuerdo con el Centro de Ayuda de la app, esta herramienta sirve para que envíes el mismo mensaje a varios contactos de forma simultánea, evitándote la tarea de escribirlo una y otra vez en cada chat.

No obstante, las listas de difusión cuentan con una característica peculiar: solo las personas que te hayan agregado a su agenda de contactos recibirán tus mensajes. En otras palabras, si te eliminaron por alguna razón, el mensaje que envíes nunca aparecerá como entregado o leído.

Asimismo, identificarás a quienes te tengan agendado sin que lo sepas y podrás bloquearlos en caso de que no los identifiques. Para usar las listas de difusión, realiza los siguientes pasos:

Entra a la App, pulsa los tres puntos en la esquina superior derecha y elige “Nueva difusión”. A continuación, la app abrirá otra pantalla con una lista de contactos; escoge a quienes no tengan nombre, foto, información de perfil o simplemente alguien que te dé curiosidad. Confirma tu selección y envía un mensaje de prueba.

Espera media hora o más, luego ingresa al chat de la lista de difusión nuevamente y mantén presionado el mensaje que enviaste; desplázate hasta los tres puntos en la esquina superior derecha y aprieta la opción “Info”.

Ahí verás quienes ya leyeron el mensaje, a quienes les llegó y quienes no lo recibieron. Las personas que lo hayan leído o recibido te tienen agregado en su lista de contactos; si no reconoces a alguien, bloquéalo de inmediato y revisa tu configuración de privacidad.

Por el contrario, si nunca les llegó el mensaje, es posible que no te tengan agregado en su agenda. Asimismo, puede que la persona no tenga acceso a Internet en ese momento o que no sea muy activa en WhatsApp.

Abre WhatsApp, ve al apartado de chats, selecciona “Listas de difusión” en la parte superior izquierda de la pantalla y presiona “Nueva lista”. De este modo, se desplegará una agenda de contactos; elige a aquellas personas que no reconozcas, que no muestren su nombre, foto, información de perfil o de quien tengas curiosidad.

Cuando termines de seleccionarlos, pulsa “Crear” en la esquina superior derecha de la pantalla. Posteriormente, envía un mensaje de prueba a los integrantes de tu lista de difusión; espera durante un tiempo mínimo de media hora e ingresa de nuevo al chat de la lista.

Mantén presionado tu mensaje hasta que aparezca la opción “Info”. Selecciónala y observarás a tus contactos que ya lo leyeron, a los que les llegó y a los que no lo han recibido.

Así como en el caso de Android, las personas que ya leyeron o recibieron tu mensaje te tienen agregado entre sus contactos de WhatsApp. Si no reconoces a alguien, bloquéalo al instante y examina cómo están tus ajustes de privacidad; de esta forma, sabrás qué información pudo ver mientras te tuvo agendado.

Por otra parte, si no le llegó tu mensaje a una o más personas de tu lista de difusión, es probable que no te tengan agregado en sus contactos. Otras posibilidades son que no tenga Internet en su celular o que no use WhatsApp tan seguido. Para comprobarlo, aguarda más horas e incluso días; si aún no lo recibe, no estás en su agenda de contactos.

Tus ajustes de privacidad son esenciales para que las personas desconocidas que tienen tu número en su agenda no vean los datos personales de tu cuenta, como tu foto, última vez en línea o actualizaciones de estados.

Para que tu información esté protegida y disponible solo para tus contactos, el Centro de Ayuda de WhatsApp indica los siguientes pasos: en Android, ingresa a la aplicación, pulsa los tres puntos en la esquina superior derecha, después ve a Ajustes > Cuenta > Privacidad.

En el caso de los dispositivos iOS, abre WhatsApp, dirígete al apartado de “Configuración” en la parte inferior derecha de la pantalla, luego a Cuenta > Privacidad.

A partir de este punto, el procedimiento es igual en ambos sistemas operativos. Decide quién ve tu última vez en línea, tu foto, tu información de perfil, tus estados, tus confirmaciones de lectura y tu ubicación en tiempo real. Puedes ponerlos públicos, visibles únicamente para tus contactos o solo para ti.

Sigue estos tips para que sepas si alguien desconocido observa tus datos sin que te des cuenta o si una persona cercana te borró de su agenda.

800Noticias

Por: Reporte Confidencial

