EEUU | Kamala Harris declara un “éxito” su viaje a México y Guatemala

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, calificó este martes como un “éxito” su viaje a México y Guatemala porque consiguió “acuerdos específicos” para el desarrollo y la migración.

“¿Considero este viaje un éxito? Sí lo hago”, manifestó Harris en una rueda de prensa en un hotel de Ciudad de México, en el que fue su último acto público antes de regresar a Estados Unidos.

La vicepresidenta se refirió al acuerdo para crear una comisión anticorrupción en Guatemala y al memorando de entendimiento entre México y Estados Unidos que firmó en el Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador, que incluye 380 millones de dólares en asistencia.

“Hemos sido exitosos en hacer progresos”, reiteró Harris al comprometerse a visitar la frontera entre México y Estados Unidos.

Harris, encargada de Washington para abordar la migración hacia Estados Unidos, que detuvo a un récord de casi 180.000 indocumentados en su frontera sur en abril, tuvo su primer viaje oficial al extranjero este lunes y martes en Guatemala y México.

La política estadounidense reafirmó que Estados Unidos y México “están entrando en una nueva era”.

La vicepresidenta recordó que antes, en su reunión con López Obrador, Washington ofreció un paquete de 250 millones de dólares para generar inversiones en el sur-sureste mexicano, y 130 millones de dólares para que durante los próximos cuatro años México implemente la reforma laboral.

I just met with several women entrepreneurs in Mexico. No matter where you are in the world, this truth remains: When we lift up women, we lift up communities, and all of society benefits. pic.twitter.com/x0iSczh4Ou

— Vice President Kamala Harris (@VP) June 8, 2021