Encuesta | Usuarios de El Pitazo señalan que no han recibido cita del Saime

Caracas.- En una encuesta realizada este lunes 7 de junio por El Pitazo, 62,2% aseguró que no ha recibido la cita del Saime para tramitar el pasaporte. Asimismo, 25,2% indicó que la cita fue cambiada y 12,6% señala que usa sola vez le ha sido asignada la cita.

En la consulta realizada por El Pitazo a través de su cuenta de Twitter, un total de 270 usuarios respondió a las preguntas “¿Estás haciendo trámites para el pasaporte? ¿Recibiste la cita del Saime?”.

#Encuesta 📊| ¿Estás haciendo trámites para el pasaporte? ¿Recibiste la cita del Saime? Comenta y participa 👇🏻 — El Pitazo (@ElPitazoTV) June 7, 2021

Uno de los usuarios que comentó la publicación, quien dijo ser de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, escribió que tenía pautada su cita en El Tigre este 7 de junio. Al acudir se percató de que la oficina tiene dos años fuera de funcionamiento. “Ayer fui a mi cita con todos los inconvenientes del mundo que ocurren al viajar, llegué y resulta que la oficina de El Tigre tiene años sin funcionar, me llegué hasta la oficina de El Tigrito y me sacaron el dedo”, escribió en la red social.

“Y hoy entro a la página del SAIME y dice textualmente: ‘Debido a que usted no asistió en fecha a la cita otorgada, esta será cancelada 7 días después de la fecha asignada para dicha cita…’ de verdad siento una impotencia, no sé dónde dirigirme, no sé que hacer…!!!”, continuó.

Y hoy entro a la página del SAIME y dice textualmente “Debido a que usted no asistió en fecha a la cita otorgada, esta será cancelada 7 días después de la fecha asignada para dicha cita.”… de verdad me siento una impotencia, no sé donde dirigirme, no sé que hacer…!!! — CHIMI (@CHIMIRICOM) June 8, 2021

Otra usuaria también aseguró que le asignaron una oficina que no existe. “A mí me paso lo mismo, me asignaron a una oficina que no existe y el sistema dice lo mismo. Qué impotencia!”, dijo.

A mi me paso lo mismo, me asignaron a una oficina que no existe y el sistema dice lo mismo. Que impotencia! — Gabii López (@Super_Gabii) June 8, 2021

El 26 de mayo el presidente del organismo, Gustavo Vizcaíno, informó que desde el lunes 7 de junio se reactivarían las citas para pasaportes que el ente tiene en su agenda, a propósito de lo que será el funcionamiento de las instituciones públicas por la semana de flexibilización de la cuarentena por el COVID-19.

