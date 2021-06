España | ¿Quién es Plátano? Pistas y teorías sobre esta máscara

No es ningún secreto que ‘Mask Singer’ se ha convertido en uno de los programas que más está dando de qué hablar en los últimos tiempos. ¡Y no es para menos! Es evidente que Antena 3 ha realizado una apuesta absolutamente espectacular, no solamente por lo que nos sorprenden sino por los grandes resultados que están obteniendo.

Hace poco más de una semana tuvimos la oportunidad de disfrutar de una segunda entrega de ‘Mask Singer’. Gracias a ella, pudimos conocer cinco nuevas máscaras entre las que se encontraba Gatita. Este persona fue el segundo en dar a conocer su identidad en lo que llevamos de edición.

Lo que ni tan siquiera imaginábamos es que, tras esta Gatita, estuviera nada más y nada menos que Isabel Preysler. Después de todo, por fin tenemos la oportunidad de conocer a las cinco nuevas y últimas máscaras de la segunda edición de ‘Mask Singer’. Estas son Flamenco, Perro, Monstruita, Mariposa y Plátano. Es el momento de centrarnos, de lleno, en la última máscara mencionada.

¡Nuevo desenmascaramiento! 🐱 Bajo la máscara Gatita se escondía… ¡Isabel Preysler! 😱 ¿Lo habías acertado? 🔍 En esta edición venimos MUY FUERTE y puede pasar CUALQUIER COSA 💥 Directo ▶ https://t.co/jJvK0OchRs #MaskSinger2 pic.twitter.com/cxtVMptkn5 — Mask Singer (@MaskSingerA3) May 31, 2021

Pistas sobre Plátano, de ‘Mask Singer’

Gracias al programa ‘Zapeando’ hemos podido descubrir la primera de las pistas sobre Plátano: “Soy más famoso que el plátano de Canarias, vamos, ¡soy el ídolo de las masas! No hay un hogar en Latinoamérica que no tenga en su mesa esta rica fruta”. Se trata de una pista de lo más curiosa, qué duda cabe.

Pero hay más: “Ya está aquí la dosis de magnesio, potasio y buen rollo que necesitabais. ¿Os mola mi cáscara traje? No tiene motitas, pero tiene decenas, cientos y miles de lentejuelas amarillas. ¿Y qué decís de mis hombreras de platanitos? Estas sí que no pasarán de moda”.

Lejos de que todo quede ahí, hay una nueva pista de Plátano: “Que se preparen mis rivales porque no pienso tropezar en el escenario. Oro parece, plata no es. ¿Sabéis ya quién soy? La pieza top one de cualquier frutero”. Es normal que tanto investigadores como espectadores estén perdidos. ¡Qué complicado es tratar de averiguar su identidad!