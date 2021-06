México | Mauricio Vila Dosal pide trabajar unidos para salir de la pandemia

Frenar el crecimiento exponencial en los indicadores que miden la pandemia del Coronavirus en Yucatán es responsabilidad de todos, pues solo unidos es como podremos salir adelante de esta situación, así lo hicimos antes y lo haremos ahora, aseveró el gobernador Mauricio Vila Dosal.

Luego de supervisar el inicio de la vacunación a la población de 40 a 49 años de Mérida, que de manera simultánea también comenzó en otros 31 municipios del interior del estado, el gobernador pidió a la población yucateca poner de su parte para lograr detener a tiempo el incremento en los indicadores y reiteró que el trabajo unido contribuirá a que las medidas duren lo menos posible.

Acompañado del titular de la Secretaría de Salud del estado (SSY), Mauricio Sauri Vivas, y del coordinador Estatal para la Vacunación Covid-19, capitán de Corbeta Carlos Gómez Montes de Oca, Vila Dosal afirmó que a nadie le gusta retroceder en el avance que se tenía, pero los cambios en las restricciones anunciadas ayer son necesarias, ya que en la medida en que se cumplan es que funcionarán y podrán quitarse de manera paulatina.

Señaló que el Gobierno del estado continuará realizando supervisiones para cuidar que los protocolos y medidas sanitarias se acaten en los negocios y demás actividades y quienes no lo hagan serán sancionados de acuerdo con el Decreto emitido.

Vila Dosal añadió que hoy se está ante una nueva etapa, donde todos nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos, independientemente de la edad que tengamos, por lo que es fundamental la contribución de toda la población para acatar las medidas y hacer que funcionen para que duren menos.

El gobernador dijo que se espera que las medidas sean temporales, pero, si no son acatadas, lo único que va a ocasionar es que tengan que durar más tiempo porque hasta que no bajen los contagios y disminuyan los ingresos hospitalarios, las medidas no se van a quitar.