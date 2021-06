Michael Jordan arrepentido de haber jugado con los Wizards

El exjugador de la NBA, Micahel Jordan se encuentra arrepentido de haber jugado con el equipo de Washington Wizards en la NBA.

El ex apoyador Ray Lewis jugó en la NFL durante 17 temporadas, todas con los Baltimore Ravens. Ganó dos Superbowls, un MVP de Superbowl y fue 13 veces jugador profesional. En un debate en Fox Sports ” Speak for Yourself ‘sobre si Aaron Rodgers debería dejar Green Bay alguna vez, Lewis mencionó a un par de jugadores de la NBA: Tim Duncan, Kobe Bryant y Michael Jordan, quienes le dijeron a Ray que se arrepiente de jugar para el equipo. Washington Wizards.

Aquí el dato:

“Jordan told me, ‘The only thing I regret, is putting on another uniform.’”—@RayLewis explains why Aaron Rodgers should retire in Green Bay pic.twitter.com/JTMubg13CL

— Speak For Yourself (@SFY) August 4, 2017