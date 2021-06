Páginas web regresan a la normalidad, tras falla mundial #8Jun

Las mayores páginas web del mundo restablecen poco a poco sus servicios y retornan a la normalidad, luego de que este martes por la mañana se registrara un apagón de internet que originó un corte a gran escala en numerosas regiones del planeta.

El problema tuvo origen en una falla del popular proveedor de redes de distribución de contenidos (CDN) con sede en EE.UU llamado “Fastly”, cuyos voceros confirmron la interrupción del servicio durante la mañana.

Esta situación originó la caída de numerosos sitios web en todo el mundo, entre los que se mencionó Te New York Times, Le Monde, la BBC, The Guardian, Financial Times, así como la plataforma Reddit, además de sitios gubernamentales de Estados Unidos y el Reino Unido. De hecho, el sitio web de La Casa Blanca mostraba el mensae: Esta página no funciona“.”

“Fastly” se volvió tendencia durante este martes en Twitter debido a la misma falla y la cantidad de personas que hablaban de este problema que también afectó a twitter en los servidores donde se alojan sus emojis.

Una actualización en su sitio web a la 1 de la tarde (CET) decía que el problema había sido identificado y “se había aplicado una solución”.