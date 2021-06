Timoteo Zambrano: No veo factible un diálogo Maduro-Guaidó antes de las mega elecciones

El presidente de la Comisión de Política Exterior de la AN/6D, Timoteo Zambrano, cree que no es factible un diálogo entre Nicolás Maduro y Juan Guaido antes de las mega elecciones del 21 de noviembre por una razón: La agenda de Guaidó incluye nombrar una nueva directiva del CNE y un nuevo Parlamento.

Así lo dijo en el programa Vladimir a la 1 por Globovisión.

«Yo no veo que eso (la negociación) tenga hoy día una fuerza para que se empiece a desarrollar en medio de esta mega elección porque no estaría el elemento electoral y el CNE. Es decir CNE y mega elecciones no pudieran estar en la negociación y eso es un elemento central que está aspirando la gente de (Juan) Guaidó, que se elija una nueva directiva comicial, que se elija de nuevo el parlamento y también quieren elecciones presidenciales adelantadas, yo no veo que sea eso posible en este momento, quizá para después de esta mega elección», expuso Zambrano.

A juicio de Zambrano, la Alianza Democrática «está haciendo un gigantesco esfuerzo para que se entienda la necesidad de un acuerdo unitario. La mesa ha creado las condiciones y a partir de allí es para que todo el mundo participe, no se trata de tener la hegemonía por una alianza o un partido, se trata de que todo el mundo pueda participar en las mejores condiciones».

«No veo que se pueda realizar un acuerdo nacional de todas las fuerzas políticas», opinó el diputado, aunque mira posible acuerdos puntuales para una gobernación o para una alcaldía «importante».

«Si regresa el diálogo político a los sectores opositores se podrá tener acuerdos de distinta índole», apostó.

El también secretario de Cambiemos opina que al final habrá flexibilización de acuerdo «a lo que los tres factores opositores se terminen planteando con miras a las elecciones del 21 de noviembre, nosotros tenemos claro que hay una estrategia y es la acumulación de fuerzas».

El parlamentario, por otra parte, no ve tiempo para que regrese la Mesa de la Unidad Democrática (MUD): «Después de estas elecciones creo que vamos a tener dos o tres años para prepararnos para las presidenciales donde tendremos que hacer ese ejercicio y nos dará el tiempo necesario para trabajar la gran unidad con miras a la elecciones presidenciales, pero aquí tendríamos sin duda alguna un acercamiento por distintos métodos unitarios que nos lleven a ganar posiciones políticas importantes».