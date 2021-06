Cabello dice que “no promueve candidatos” en su programa y amenaza al rector Márquez

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, amenazó este miércoles con demandar al vicepresidente del CNE, Enrique Márquez, luego que abriera una investigación contra VTV por favorecer al partido chavista en sus transmisiones.

Márquez ayer mencionó que Cabello, por medio de Con el Mazo Dando, dedicó «buena parte de la transmisión del pasado 2 de junio, no solo a detallar el proceso interno del Psuv sino a abogar por candidaturas específicas».

Tras ello, el número 2 del chavismo respondió: «Señor Márquez, ¿usted escuchó que yo aquí propuse un nombre como candidato? Una cosa es que usted sea escuálido y opositor y otra es mentir de manera descarada, como está haciendo. Usted es un gran mentiroso», atizó en su programa de los miércoles.

En esa línea, le exigió «decir la verdad ya que «yo no promuevo candidatos. No sea mentiroso. ¿Cómo usted hace para sostener eso si a mí se me ocurriera demandarlo? Digo aquí yo, hablando cosas».

Siguió cargando contra Márquez y lo tildó de ser «un vocero de la oposición venezolana. Su única función es sabotear los proceso electorales desde adentro. Y ese es parte del trabajo de sabotear, comenzar a ponerle bombas a la cosa».

«Usted le está metiendo un tiro al CNE, porque usted quiere sabotear al CNE desde adentro, porque usted fue ahí para eso, no para hacer el juego democrático», insistió.

Cabello es el segundo funcionario chavista que ataca a Márquez luego que Freddy Ñáñez le respondiera ayer también.

«El rector Enrique Márquez da dos pasos en falso con estas desafortunadas declaraciones. El primero de ellos: habla a título personal y pretende comprometer con su gesto mediático al Consejo Nacional Electoral. Los venezolanos y venezolanas esperamos de su parte una actitud más seria y respetuosa de la institucionalidad», apuntó.