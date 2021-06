Caro niega acusación de Pedro Carreño y rechaza vínculos con la Cota 905

El ex diputado de la Asamblea Nacional Gilber Caro en compañía de Emilio Graterón, también dirigentes del partido político Voluntad Popular (VP), negaron este jueves 10 de junio, las acusaciones por parte de miembros de la administración de Nicolás Maduro, que vinculan a la organización política, con bandas delictivas de la Cota 905.

Caro retó al diputado del chavismo Pedro Carreño, a demostrar que es él, quien aparece en unas fotografías que mostró el parlamentario, como presunta prueba que lo vincula con delincuentes de la mencionada barriada caraqueña.

«Una vulgar fotografía que en lo absoluto es mía (…) tengo muchísimos años que no visitó la Cota», señaló el ex parlamentario, quien calificó de olla (montaje), las acusaciones que según dijo, buscan intimidarlo con enviarlo nuevamente a prisión.

El ex prisionero político, señaló que su posible candidatura a las elecciones del próximo 21 de noviembre, están enmarcadas bajo las condiciones del «Acuerdo de Salvación Nacional» propuesto por Juan Guaidó, al cual también dijo buscan boicotear con falsas acusaciones.

«Si nos dan las condiciones, entonces nos veremos en el terreno democrático (…) siempre me voy a ir a las comunidades a buscar el voto como demócrata (…) no me voy de Venezuela, ni me voy de Caracas porque a ustedes les da la gana», enfatizó.

Rechazaron acusación de Jorge Rodríguez

Por su parte, Emilo Graterón, tildó de contradictorias las acusaciones hechas por el presidente de la AN chavista Jorge Rodríguez, quien también acusó públicamente a VP de financiar a grupos delictivos que hacen vida en La Vega y zonas aledañas.

Graterón recordó que fue el mismo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leal a Nicolás Maduro, quien entregó la tarjeta de Voluntad Popular y designó una directiva paralela.

800Noticias

