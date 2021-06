EEUU | Aprueban ley de ayuda a víctimas del “Síndrome de La Habana”

El Senado de EE.UU. aprobó este miércoles por unanimidad un proyecto de ley encaminado a indemnizar a diplomáticos estadounidenses que han padecido el misterioso “Síndrome de La Habana”, como se conocen las lesiones cerebrales por probables ataques de microondas, reportadas por primera vez en 2016 en Cuba.

“Demasiadas víctimas del ‘Síndrome de La Habana’ han tenido que luchar contra la burocracia para recibir atención para sus heridas debilitantes”, expresó hoy la senadora Susan Collins tras la aprobación de la medida.

Las dolencias han incluido mareos, acúfeno (tinnitus), problemas visuales, vértigo y dificultades cognitivas.

La republicana, una de las impulsoras de la Ley de Ayuda a las Víctimas Estadounidenses Afligidas por Ataques Neurológicos (HAVANA, por sus siglas en inglés), aplaudió haber tenido un apoyo bipartidista.

Hizo además un llamado al Gobierno de EEUU “para determinar qué es esta arma y quién la empuña para prevenir futuros ataques y proteger a los estadounidenses”.

Yesterday, the Senate unanimously passed the HAVANA Act, a bill that would provide support to those suffering from brain injuries due to the Havana Syndrome attacks.

I’m on the Senate floor, urging the House to support this bipartisan bill. https://t.co/cHOcV1Ap6A

— Mark Warner (@MarkWarner) June 8, 2021