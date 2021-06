EEUU | EE.UU. arrestó a 180.034 migrantes en la frontera sur durante mayo

Las detenciones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México alcanzaron en mayo otro máximo histórico con más de 180.000, informó este miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU..

Los 180.034 arrestos de mayo representan un aumento de cerca del 1 % respecto a los 178.622 de abril, que a su vez fueron un 3 % superior a los 173.348 de marzo, dos meses que en su momento ya marcaron máximos históricos.

Pese a la subida general, la llegada de menores no acompañados a la frontera en mayo -14.158- volvió a caer por segundo mes consecutivo tras el máximo de 18.951 registrado en marzo. De ellos, 10.765 procedían de Guatemala, Honduras o El Salvador.

In May, CBP encountered more than 180,000 persons attempting entry along the SW border. This total represents a 1% increase over April.

