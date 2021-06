El testimonio de una adolescente de 13 años que sufrió abuso sexual en Higuerote (Imágenes de dolor)

A través de redes sociales, fue difundido un video de la adolescente de 13 años de edad que, supuestamente, habría sido abusada sexualmente por un jefe de las Cuadrillas de Paz (Cupaz) en Higuerote, identificado con el nombre de César Sojo.

En el audiovisual, la muchacha dio su testimonio, entre sollozos: «Me duele abajo, mami, me duele; el brazo me duele».

Así mismo, comentó los detalles de lo ocurrido. Aparentemente, Sojo la habría invitado a buscar a una persona, cuyo nombre es Emilio González Marín. La joven, cuya identidad se mantiene en secreto, habría ido con Sojo porque «confiaba» en él.

«Yo lo conozco a él, él me conoce a mí, no sabía que él me iba a hacer esto«, dijo la muchacha aún llorando.

Además, la adolescente aseguró que, para obligarla a mantener relaciones sexuales con él, le apuntó con una pistola en la cabeza.

«En el transcurso que pasamos juntos él me puso la pistola en la cabeza y me dijo: ‘si tú no haces lo que yo te diga te voy a matar, ¿oíste? Te voy a matar’. (Y yo le decía) ‘Yo hago todo lo que tú me digas, pero no me mates. Llévame para donde está mi mami«, sollozó la muchacha.

Luego de esto, al parecer, por el lugar en el que se encontraba con Sojo, pasó un conocido y ella suplicó que esa persona la encontrara.

«Y pasó Ostin y yo le pegué un grito. Ostin, Ostin, Ostin, no me dejes sola, Ostin», apuntó.

Vale señalar que, recientemente, César Sojo, quien también se desempeñaba como jefe de seguridad del alcalde del municipio Buroz, Yohan Ponce, fue detenido por autoridades y fue imputado por los delitos de abuso sexual, con dos agravantes contempladas en la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna).

ACÁ TODO:

El relato de una adolescente de 13 años que habría sido abusada sexualmente, bajo amenaza de muerte, por César Sojo, jefe de los colectivos chavistas de Higuerote, municipio Brión del estado Miranda. “Nunca pensé que me iba a hacer esto. Me duele abajo, me duele mucho”, dijo. pic.twitter.com/AQTJWioDC3 — Directo a la Fuente (@directolafuente) June 10, 2021

“Me duele abajo mami, me duele mucho y me duelen los brazos”: este es parte del testimonio de una niña de 14 años desde una camilla de hospital que fue violada por este hombre: César Sojo, jefe de la Cuadrilla de Paz (CUPAZ). pic.twitter.com/FiE2weWuZn — Equalia (@EqualiaVE) June 8, 2021

