Exclusiva ND | Padres dan 24 horas a las autoridades larenses para que respondan por la grave crisis sanitaria

Ante la crítica situación por la que atraviesan los niños recluidos en el Hospital Pediátrico Dr. Agustín Zubillaga de Barquisimeto, centro asistencial que atiende no solo a los pequeños pacientes del estado Lara sino a quienes son referidos de los estados Yaracuy, Portuguesa, Barinas así como otras regiones cercanas; los padres y personal de enfermería protestaron frente a las instalaciones del mismo, en rechazo de la falta de políticas administrativas del gobierno regional y que ha desencadenado incluso a la falta de atención a los pacientes.

En este sentido, el señor Alejo Durán, padre de una niña que se encuentra en el servicio de oncología, ubicado en el cuarto piso del referido centro afirmó que los padres se encuentran preocupados por cuanto la atención de sus pequeños ha ido desmejorando gravemente. Le hizo un llamado al «presidente de la República, al ministro de salud para que se pongan la mano en el corazón y observen las condiciones en las que nos encontramos aquí, los padres de los pacientes y nuestros pacientes. Debemos denunciar que si bien es cierto aquí están los mejores médicos de Venezuela, no es menos cierto que aquí no existe ni siquiera una jeringa para atender a los pacientes».

Exigen una reunión con el gobernador del estado Lara

Destacó además que le están solicitando una reunión con Adolfo Pereira, gobernador del estado Lara, y con el Dr. Javier Cabrera, director regional de salud, para que conozcan por la vía de hechos las condiciones en las que se encuentran quienes viven todos los días en el Pediátrico de Barquisimeto. «A ustedes le están mintiendo y nos están mintiendo a todos nosotros. Aquí no hay ni tan siquiera papel para escribir los diagnósticos de nuestros pacientes, de nuestros niños. Aquí no hay ni siquiera para desinfectar los baños, aquí no hay luz» señaló al tiempo que reveló que los médicos y las enfermeras optan por renunciar al ver que sus pacientes se les mueren por no tener cómo atenderlos.

En este sentido y al no saber cuál será el destino de los niños, los padres afirmaron que «24 horas vamos a dar (al gobernador y a la autoridad única en salud del estado Lara) para que se apersonen aquí aquí estamos dando la cara y pidan perdón a todos nosotros por la grave irresponsabilidad y el grave daño que se está cometiendo aquí a nuestros niños».

«No hay ni para limpiar los baños»

Al referirse a la falta de insumos, medicinas y materiales dentro del centro de salud, aseguró el señor Alejo Durán que no encuentran de dónde sacar dinero para atender a sus hijos, y cuestionó a las autoridades regionales y nacionales por no invertir en el sistema de salud venezolano «señor gobernador, señor presidente ¿a dónde está el dinero para equipar el hospital? y no se trata señor gobernador de hacer de esto un amarillismo, se trata de salvar vidas y la única forma de salvar vidas es que ustedes equipen el Hospital Central y que equipen nada mas y nada menos a donde está el futuro de Venezuela, pero no conocemos el destino de ellos por irresponsabilidad de quienes están violando e irrespetando la Constitución y el derecho a la salud».

Además, las madres indicaron que no las dejan entrar al centro de salud si no llevan desinfectante, cloro y demás insumos para limpiar las áreas, pues son servicios delicados y los niños inmunodeprimidos no pueden estar expuestos a bacterias o microbios de la calle.

Menú no acorde a la dieta requerida

Cabe destacar que algunos representantes también indicaron que la comida a sus hijos no ha faltado pero el menú no es balanceado. Informaron que lo recibido este jueves en el desayuno, fue arepa de maíz amarillo y perico; y este menú se ha repetido toda la semana. Alegan que no les permiten pasar ni una compota o fruta para que los pequeños merienden, pues las tres comidas diarias son muy pocas y no sustentan a sus hijos.