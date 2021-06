Inteligencia Espiritual: ¿Lo que estás Haciendo es el Mejor uso de tu Vida?

¿Lo que estás Haciendo es el Mejor uso de tu Vida? Por Rick Warren

“Hay que tener mucho cuidado con la forma de vivir. No vivan como la gente necia, sino con sabiduría. Esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. No sean tontos, mejor traten de entender cuál es la voluntad del Señor”. Efesios 5:15-17 (PDT)

Si deseas hacer un impacto con tu vida, tienes que hacer una cosa ; tienes que tener control de tu tiempo . Tu tiempo es tu vida. Si no aprendes a controlar tu tiempo, no irás muy lejos en la vida.

Todos tenemos la misma cantidad de tiempo cada semana: 168 horas. ¡Lo que haces con ese tiempo es lo que cuenta! Solamente tienes un cierto número de días que te han sido adjudicados en este mundo y si los dejas pasar, ¡los perdiste! Si estás perdiendo tiempo, estás perdiendo tu vida. Si matas el tiempo, estás cometiendo un suicidio. Tu tiempo es tu vida. Tienes que hacer un alto y preguntarte, ¿Es este el mejor uso de mi tiempo? ¿Le estoy dando el mejor uso a mi vida?

No tienes tiempo para todo . La buena noticia es que Dios no espera que lo hagas todo. Entonces ¡no te sientas culpable por ello! Solo hay algunas cosas que valen la pena hacerlas en primer lugar.

Las personas efectivas averiguan que es lo esencial y que es lo trivial en la vida y dedican más tiempo haciendo las cosas esenciales y menos tiempo haciendo las cosas triviales. No puedes eliminar todo lo trivial en tu vida, pero sí puedes reducirlo.

Esto se escucha fácil, pero francamente es difícil decidir entre qué es lo mejor para tu vida y que es lo fácil para tu vida —especialmente cuando te sientes cansado. Cuando estás cansado no quieres hacer lo mejor. Prefieres hacer lo más fácil . Es por esto que si realmente vas a hacer algo en tu vida, tienes que tener algún descanso. Si no estás descansado, no tendrás la fuerza mental, emocional ni física para decir. “Voy a hacer lo correcto en vez de lo fácil”.

No desperdicies tu vida. No te conformes siendo el segundo . No vayas por la vida solo existiendo. Dios te hizo para una misión y un propósito. Empieza preguntándote, ¿le estoy dando el mejor uso a mi vida con lo que estoy haciendo?

Verdad para hoy :

David escribió: ” «Hazme saber, Señor, el límite de mis días, y el tiempo que me queda por vivir; hazme saber lo efímero que soy. Muy breve es la vida que me has dado; ante ti, mis años no son nada. ¡Un soplo nada más es el mortal!”(Salmo 38: 4–5).

Para Reflexionar :

¿Cuáles son las cosas que te toman más tiempo?

¿Cómo esas cosas te están ayudando a cumplir tu misión en la vida?

¿Qué cambios necesitas hacer en tu agenda y en tus prioridades para que puedas estar más descansado?

(Por Rick Warren)

