Junta militar birmana denuncia a Aung San Suu Kyi por corrupción

La junta militar birmana continúa con su acoso judicial a la líder depuesta, Aung San Suu Kyi, contra la que ha presentado nuevas denuncias, según informó este jueves la prensa oficial, por supuestos delitos de corrupción y abuso de poder que han sido calificadas por su abogado de «absurdas».

La Comisión Anticorrupción de Birmania presentó el miércoles ante la Policía varias denuncias contra Suu Kyi, a quien acusan aceptar 600.000 dólares y 11,2 kilos de oro en sobornos, según informó este jueves el diario oficialista The Global New Light of Myanmar.

La exmandataria, de 75 años, también se enfrenta a cargos por usar presuntamente su cargo para alquilar una serie de terrenos por un monto por debajo del precio estimado.

Uno de los abogados de Suu Kyi, Khin Maung Zaw, que ha desmentido acusaciones previas contra su cliente, volvió a negar estos cargos presentados por las autoridades militares que tomaron el poder en un golpe de Estado el pasado 1 de febrero.

EFE

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :