Libro: MI ISLA

Más de 3.000.000 de ejemplares vendidos.

«Elísabet Benavent es la voz masiva de una generación».

Jesús Ruiz Mantilla, El País @BetaCoqueta, autora de «Saga Valeria», llega con una novela en la que lleva trabajando desde hace varios años. Una historia especial, diferente y arriesgada, Mi isla habla de límites, de sueños, remordimientos, cambios y, sobre todo, de amor, mucho amor. Maggie vive en una isla y regenta una casa de huéspedes…

Maggie tiene un huerto y casi siempre va descalza…

Maggie no quiere recordar por qué está allí; duele demasiado…

Maggie ha renunciado al amor y es complicado explicar los motivos…

hasta que conoce a Alejandro…

y la calma da paso a una tormenta de sensaciones…

y a la posibilidad de que tal vez sí se puede empezar de nuevo. Elísabet Benavent, también conocida por sus fans como @BetaCoqueta, es la autora de las exitosas «Saga Valeria», «Saga Silvia», la trilogía «Mi elección», la bilogía «Horizonte Martina», la bilogía «Canciones y recuerdos» y las novelas Mi isla, Toda la verdad de mis mentiras, Un cuento perfecto y El arte de engañar al karma. Mi isla es una historia de amor diferente que reflexiona acerca de cómo lo vivido condiciona muchas veces el futuro. Una novela que ha ido escribiendo a lo lago de los años y que aúna todos los elementos que la caracterizan: frescura, inocencia, cercanía, ingenio, simpatía y mucho amor. Sus lectoras han dicho…

«En general, la historia es impecable, se nota el amor con el que escribe Beta las historias y la delicadeza que pone en cada detalle. Mi isla no se ha quedado corto, es un libro que me ha enamorado y fascinado. He reído, me he cabreado, he llorado, una montaña de sentimientos increíbles, algo que todos los libros de esta mujer consiguen hacerte sentir.»

Blog Los mundos de Blue «Me encanta cómo @Betacoqueta enlaza y hace guiños a cada una de sus historias, el final de Horizonte Martina es sencillamente perfecto #oletubeta!!» «Recién termino la #sagavaleria. ¡Voy a extrañar a estos hermosos personajes! ¡Gracias por estas historias tan reales!» «Increíble lo que es capaz de hacerte sentir @Betacoqueta con sus libros. Estoy enamorada.» «Ya los he terminado, ¡¡me han encantado, @betacoqueta!! Pero ¡¡muero de pena!! ¿¿Por qué me duran tan poco tus libros?? ¡¡¡Necesito más!!!» «Acabo de terminar con Martina y Pablo… El segundo libro ha sido muy duro de leer… me sentía tan identificada… Gracias por documentarte tan bien; este es mi favorito junto a “Saga Valeria”. Gracias por tus historias, ¡¡esperando la próxima!!»

Autor: BENAVENT, EL­SABET

Genero: Bolsillo

Páginas: 536

Sinopsis Librería

Por: Reporte Confidencial

Apóyanos Compartiendo :