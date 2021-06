Libro: TODA LA VERDAD DE MIS MENTIRAS

¿Puede mantenerse una amistad a pesar de las mentiras? Una despedida de soltera en autocaravana. Un grupo de amigos… …y muchos secretos. Elísabet Benavent, @Betacoqueta, con 1.200.000 de ejemplares vendidos vuelve con una novela original, una propuesta diferente que aborda las contradicciones de un grupo de amigos que se ve obligado a mentir para dejar de sentir. Un road trip divertido, surrealista, donde todo puede suceder. Una aventura en carretera que habla de la verdad que se esconde detrás de todas las mentiras. Los lectores han dicho sobre Elísabet Benavent… «Como siempre @BetaCoqueta ha escrito una gran novela. Sabía que me gustaría desde el principio. Me tuvo enganchada toda la historia y el final me pareció espectacular». «Elísabet nos da las mejores historias, esas que te hacen vivir el libro de forma intensa. Algo que consigue en todas y cada una de sus novelas». «íMe ha encantado! Elísabet tiene una forma de escribir muy personal. Siempre conecta con los lectores al presentar historias reales y cotidianas». «La lectura de este libro ha sido un torrente de emociones.

Autor:BENAVENT, ELÍSABET

Genero: Bolsillo

Páginas: 544

