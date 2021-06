México | Desde los Plenos de San Lázaro y del Senado

POR: JESÚS HÉCTOR MUÑOZ ESCOBAR

DULCE MARÍA SAURI NIEGA QUE AMLO PUEDA CONVENCER AL PRI PARA ALIARSE CON MORENA EN REFORMAS QUE DAÑEN A LOS MEXICANOS

La presidenta de la Cámara de diputados Dulce María Sauri despejó las dudas y le dejó en claro al presidente Andrés Manuel López Obrador que se equivoca al dejar la sospecha de que puede “jalar” al PRI cuando quiera para aprobar reformas que requieren mayoría calificada. Con la experiencia política que la caracteriza, considero que el mandatario se está adelantando porque no es tiempo de hablar de mayorías calificadas cuando ni siquiera hay una agenda legislativa. Mencionó que el PRI si ha acompañado a Morena en las reformas que verdaderamente benefician al país y lo seguirá haciendo con aquellos que tengan este propósito.”El problema central es el momento y la forma cómo el presidente de la República habla de lo que hemos hecho no sólo Morena o los partidos opositores para alcanzar la mayoría calificada. La sombra de la sospecha va en el sentido de si al PRI lo podemos jalar cuando queramos y, ahí, el señor Presidente, con todo respeto, está muy equivocado”, enfatizó. Sauri detalló que reformas aprobadas, como la del artículo 4 constitucional respecto a las pensiones de adultos mayores, así como otras de gran relevancia como el tercero constitucional en materia de educación, han sido gracias a que ha habido acuerdos entre partidos políticos.

EDUARDO RAMÍREZ: LA PERMANENTE COINCIDE EN DEJAR ATRÁS DIFERENCIAS POLITICAS PARA DAR PASO A CONSTRUCCIÓN DE ACUERDOS

Quien encabezó los trabajos de la comisión permanente fue Eduardo Ramírez a quien se le vio muy contento por los resultados de su partido, tras los comicios de la primera sesión. Los temas de la agenda política que se trataron en el debate no fue otro más que el proceso electoral y todos coincidieron en que se deben dejar de lado las descalificaciones para dar paso a la construcción de una agenda que beneficia al país. A pesar de que el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña les restregó a los opositores los triunfos de morena, la tribuna del Senado no se encendió y ya se empezó con la construcción de los acuerdos por parte de Ricardo Monreal y Eduardo Ramírez ante la nueva conformación de la cámara de diputados.

RICARDO MONREAL ASEGURA QUE EL SENADO SERÁ ALIADO DE EU Y CENTROAMERICA PARA FORTALECER LA REGIÓN

Si alguien conoce bien la importancia de la buena relación con Estados unidos es Ricardo Monreal y por eso tras la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, kamala Harris a México aseguró en el Senado mexicano, los gobiernos de la Unión Americana y de los países centroamericanos encontrarán socios comprometidos con el desarrollo de nuestra región, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. El legislador calificó de “significativa” la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris por considerar que los acuerdos pactados nos permitirán avanzar con paso firme en el desarrollo regional y recordó que esta Cámara tiene la responsabilidad de construir un sistema jurídico eficaz para que los objetivos nacionales y los que se establezcan con otras naciones sirvan para beneficio de los ciudadanos. “Así lo hemos demostrado con la aprobación y el seguimiento a la implementación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), un instrumento medular para la recuperación pos-pandemia, así como con los esfuerzos para reformar el sistema de justicia, que equiparará al Estado en la lucha contra la corrupción y para hacer valer el Estado de derecho”, mencionó.

SENADOR MIGUEL ÁNGEL MANCERA PROPONE TOMAR EN CUENTA LA OPINIÓN DE LOS ESTADOS PARA REFORMAR LA CONSTITUCIÓN

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, presentó ante el pleno de la Comisión Permanente un proyecto de reformas para que las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México participen en la discusión de reformas a la Constitución. Las modificaciones al artículo 98 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, proponen que: “Durante el proceso de discusión de adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las comisiones correspondientes convocarán a las legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México, con el objeto de conocer sus opiniones sobre dichas modificaciones”. En la exposición de motivos de la iniciativa, el ex jefe de Gobierno refiere que la variedad de planteamientos y posturas al momento de analizarse los proyectos legislativos en las comisiones del Senado de la República, garantizan un ejercicio de enriquecimiento ideológico y de debate público. “Es precisamente en esta etapa del procedimiento legislativo, que las legislaturas estatales pueden aportar diversos elementos, basados en la perspectiva de sus realidades. Atendiendo estrategias de desarrollo, agendas legislativas o de política pública, con base en las exigencias o necesidades de la ciudadanía”. Lo anterior, señala, garantiza el federalismo con participación de las legislaturas de las entidades federativas, pues es el Senado de la República en donde se encuentra la representación de todas las partes integrantes de la Federación.

RUBÉN ROCHA ACOMPAÑADO DE HECTOR MELESIO CUEN CELEBRAN TRIUNFOS ELECTORALES

Muy contento y satisfecho se le vio en la Ciudad de México al próximo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya quien celebró junto con sus compañeros ganadores, el dirigente del PAS, Hector Melesio Cuén y el presidente nacional de su partido Mario Delgado los buenos resultados de las elecciones del pasado domingo. El gobernador de Sinaloa celebró a través de sus redes sociales: “La voluntad del pueblo ha transformado la geografía política de México, es un triunfo histórico y vamos a consolidar la Cuarta Transformación en Sinaloa, con el apoyo de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador”.En el evento encabezado por el líder morenista participaron más de 1500 militantes y simpatizantes, así como candidatas y candidatos a alcaldías, diputaciones federales y locales que obtuvieron el triunfo en las urnas, como lo hizo de manera arrolladora quien gobernará Sinaloa desde el 1 de noviembre, Rubén Rocha Moya. Ahora toca a Rocha y su equipo comenzar con la operación cicatriz en el estado, dejar atrás las diferencias partidistas y construir los acuerdos con todos los sectores por el bien de la entidad.

MARIO DELGADO: EVELYN SALGADO SERÁ UNA GRAN GOBERNADORA

Muy sorprendido se dijo el presidente de Morena Mario Delgado con el buen desempeño de Evelyn Salgado, virtual gobernadora de Guerrero pues reconoció que la llamada “Torita” no la tenía nada fácil y aun así logró ganar la gubernatura. Delgado Carrillo destacó la preparación y el entusiasmo de las mujeres que representaron dignamente a morena en las elecciones y dijo que estas son garantía de un buen gobierno. Delgado presumió que su partido obtuvo muy buenos resultados lo que permitirá continuar con el proyecto de transformación que se inició en 2018. El líder de Morena tiene razón, pues a pesar de lo que muchos dicen lo cierto es que con todo y sus polémicas el presidente se llevó la mayoría de las gobernaturas que estuvieron en juego lo que convierte a Morena en la primera fuerza política del país a pesar de ser un partido de reciente creación.

DIPUTADA LAURA BARRERA SIEMPRE A FAVOR DE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES DEL PAÍS

Uno de los personajes que seguirá encabezando las demandas de los que menos tienen y de los grupos más desprotegidos de la sociedad es la diputada Laura Barrera, quien desde su escaño fue de las más activas presentando siempre puntos de acuerdo e iniciativas en beneficio de este sector de la sociedad. Ahora con el triunfo de los candidatos priistas de la EDOMEX no dudamos que continuará con esta noble labor. Para muestra basta recordar que gracias a su propuesta la última semana de febrero de cada año se lleva a cabo la semana nacional de salud auditiva, lo que hace posible hacer visibles los problemas que padecen este tipo de personas.

ARTURO HERRERA SERÁ PROPUESTO COMO PRÓXIMO GOBERNADOR DEL BANCO DE MÉXICO

Tal y como se esperaba Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), fue propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador para ser el sucesor de Alejandro Díaz de León como gobernador del Banco de México (Banxico). En sustitución de Herrera llegará Rogelio Ramírez de la O, uno de los asesores económicos de López Obrador. Los desencuentros de la 4T y de Alejandro Díaz de León se hicieron muy evidentes en los últimos meses, basta recordar la reforma que presentó Ricardo Monreal que obligaba al banco de México a adquirir los dólares que las instituciones financieras de México no pudieran cambiar en Estados Unidos, provocó un choque entre legislativo y Banxico lo que derivó en el congelamiento de su propuesta en la Cámara de Diputados. Cabe mencionar que el periodo de Diaz de León como gobernador del Banco central culmina el 31 de diciembre de 2021. El presidente López Obrador dijo que no desea ratificarlo en el cargo, pues él quiere en ese puesto a un “un economista con dimensión social, muy partidario de la economía moral”. “Vamos a llevar a cabo unos cambios muy importantes. El actual secretario de Hacienda, Arturo Herrera, va a ser propuesto para ocupar el cargo de gobernador en el Banco de México. En su momento voy a enviar esta propuesta al Senado y a Arturo lo va a sustituir Rogelio Ramírez de la O, él va a ser el próximo secretario de Hacienda”, informó el presidente. Los cambios, dijo, se dan no sólo para mantener la estabilidad macroeconómica y continuar con las políticas económicas que, a su parecer, han dado buenos resultados incluso con la pandemia del Covid-19, sino también para dar certidumbre y tranquilidad.

FALLECIO DON EUSTAQUIO DE NICOLÁS VERA

Desde este espacio lamentamos profundamente la muerte de un gran empresario, sin haber nacido en Sinaloa, será recordado con cariño por su labor altruista y el bien que dejó al generar miles de empleos en la entidad que hizo como suya en los últimos 50 años. Y es que don Eustaquio llegó a México como exiliado español víctima de la guerra civil. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo para mi libro “Empresarios y personajes sinaloenses” y pude darme cuenta del gran amor que le tenía a esta tierra. Para darnos una idea le comento, querido lector, que Eustaquio de Nicolás fundó la primera tienda departamental en Culiacán, esta sería la sucursal de almacenes García en la capital asi después la Casa Grande . Por esto y otras obras más que hizo en beneficio de los sinaloenses lamentamos su pérdida.

