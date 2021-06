Serie Loki se estrena por Disney+

El estreno de una de las series más esperadas por los amantes de Marvel llega este 9 de junio a Disney+ y es que el medio hermano de Thor, Loki, regresa para volvernos a emocionar en esta entrega y después de ‘WandaVision’ y ‘The Falcon and the Winter Soldier’ estamos seguros que esta serie no va a defraudar.

¿De qué trata la nueva serie de Disney+?

Basta con recordar cuando en ‘Avengers: Endgame’, Loki roba el Tesseract cuando lo tienen detenido en la torre de Stark pero en esa variación de tiempo es detenido por la Autoridad de Variación Temporal que es una organización burocrática que se encuentra fuera del tiempo y el espacio, esta agencia lo hace declarar por los crímenes que ha cometido contra la línea de tiempo y es cuando se le dan dos opciones: ser eliminado de alguna realidad o detener a una amenaza mayor que él.

Chaos is on your side ⏳ Marvel Studios’ #Loki starts streaming June 9 with new episodes every Wednesday on @DisneyPlus. pic.twitter.com/GOtANhU51n — Loki (@LokiOfficial) June 5, 2021

Esta serie estaba por estrenarse poco tiempo después de la última entrega de ‘Avengers’ pero la pandemia de Covid-19 obligó a detener todas las producciones.

Pero el regreso de Tom Hiddleston como Loki ya está prácticamente en México y con él llegan Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaky, Richard E.Grant, Jon Levine, Sasha Lane, entre otros.

Welcome to the TVA 📠 Marvel Studios’ #Loki arrives in two weeks with new episodes every Wednesday starting June 9 on @DisneyPlus. (1/2) pic.twitter.com/ReeCG7iqPD — Loki (@LokiOfficial) May 26, 2021

¿Qué poderes tiene Loki?

El ‘Maestro del Engaño’, como es conocido, tiene la capacidad de tener inteligencia sobrehumana, fuerza, longevidad, magia, proyecciones astrales, descargas de energía, vuelo, teletransportación dimensional y telepatía. Sin dejar de lado sus principales poderes que son el ilusionismo y cambiar su aspecto físico a su voluntad.

Se espera que esta serie nos deje a todos boquiabiertos con todos los capítulos y que el villano favorito de todos haga pasar un gran rato con toda la familia y con los amigos porque será una entrega única.

