Venezolana que cruzó el río Bravo hacia EE. UU. afirma que tardó cuatro días

Caracas.- Al menos 70 migrantes, la mayoría, si no todos, de Venezuela, cruzaron el Río Bravo desde Tamaulipas, México, hasta Texas, cerca de Del Río, en Estados Unidos, el miércoles 9 de junio a plena luz del día, reportó Griff Jenkins, corresponsal de Fox News.

El corresponsal habló con una mujer venezolana que caminaba junto con tres personas y aseguró que llevaban cuatro días viajando para ingresar de forma irregular al país norteamericano. «Estoy bien; cansada, pero bien», dijo en medio del río. No precisó, sin embargo, dónde inició su travesía.

Al reporte de Jenkins se añade una nota de la cadena estadounidense, en la que se indica que el periodista también habló con otra mujer venezolana de la tercera edad quien le aseguró que su hijo había sido asesinado en Venezuela por integrantes de un grupo irregular conocido como colectivos, que son adeptos al gobierno de Nicolás Maduro.

Un contrabandista, que aseguró llamarse Juan, también dio declaraciones al corresponsal de la cadena estadounidense, afirmando que no le tenía miedo a la Patrulla Fronteriza ni a la policía mexicana. De igual modo, señaló que la frontera no se encuentra cerrada, como afirma el presidente de Estados Unidos Joe Biden. «Dijo ‘no, no, está abierta‘», apuntó el reportero.

Durante el reporte de Jenkins interviene el presentador Jesse Watters, quien expresó que los migrantes irregulares normalmente no cruzan a plena luz del día, por lo que las imágenes de los venezolanos cruzando el Río Bravo en grandes grupos ha sido algo que nunca antes se había visto.

«Nunca he visto a personas (..) a plena luz del día. Eso nunca había sucedido antes. Por lo general, ves imágenes de la patrulla fronteriza sacando a la gente de los cactus en la oscuridad de la noche (..)», dijo.

Daniela CarrascoMigración