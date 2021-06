EEUU | La capital de Texas aprueba resolución en apoyo a reforma migratoria

El concejo municipal de Austin, la capital de Texas, aprobó este jueves una resolución que urge al Congreso de Estados Unidos a convertir en ley varios proyectos que legalizarían y darían un camino a la ciudadanía a millones de indocumentados.

La resolución alienta a los legisladores federales a aprobar una serie de proyectos de ley destinados a mantener unidas a las familias inmigrantes y crear un camino hacia la ciudadanía, explicó el alcalde Steve Alder en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Today, Austin City Council approved a resolution supporting federal legislation to keep families together and provide a path to citizenship for immigrants. We are urging Congress to pass common-sense immigration reforms and permanent protections for immigrant families.

