En Venezuela los comercios no solo viven el covid sino la pandemia del gasoil

La presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel dijo que el Ejecutivo debe tomar en cuenta las solicitudes que han hecho desde hace varios meses para que los negocios puedan abrir sus puertas a los consumidores todos los días y no intermitentemente como es ahora con el método 7*7. Subrayó que a diferencia de otros países, los comerciantes se ven afectados por la crisis del combustible y por la hiperinflación.

En entrevista concedida a Román Lozinski este jueves, destacó que Consecomercio tiene una percepción «negativa» de cómo se ha manejado la pandemia ya que al menos un 50% de los comercios formales se han visto afectados por los métodos para contener el coronavirus. Alegó que el 7*7 «ha dado pie para que haya dibujo libre en cada municipio y alcaldía y esto tra problemas diferentes, hay personas inescrupulosas que establecen alcabalas especiales» y aseguró que la semana radical suele ser «muy problemática» ya que el consumidor debe verificar antes de salí cuál negocio está abierto y cuál no.

Recordó que según una encuesta que realizó Consecomercio a finales de 2020, 30% de los comerciantes consultados admitió que no estaba en condiciones de abrir en enero y esto se ha confirmado con el paso de los meses. «Cadenas que tenían varias sucursales han tenido que cerrar un número importante de ellas porque no es solo la pandemia, en Venezuela está la falta de gasoil que tal vez en Caracas es diferente, pero se vive con mucha intensidad en el interior del país».

Hay que volver a la normalidad



Polesel sostuvo que el país debe volver a la normalidad ya que los venezolanos han aprendido a convivir respetando las normas de bioseguridad: distanciamiento social y tapabocas.

«La Cámara de la Educación Privada ha hecho un muy buen trabajo de argumentación para retomar las actividades escolares en octubre (…) Nosotros en Consecomercio estamos de acuerdo y creemos que es tiempo de que se retomen las actividades, tenemos que volver a la normalidad, las empresas de recreación, la cultura es importante».

«No entendemos la justificación del 7×7 porque no permite continuar con nuestras vidas que es lo que todos necesitamos. No es un problema del comerciante porque el consumidor no tiene necesidades de forma intermitente, 7 días sí y 7 días no. Los comercios tienen que abrir todos los días», enfatizó.

Asimismo, aseguró que la gran mayoría de los comercios ha invertido mucho dinero para adecuarse a las medidas de bioseguridad. «Se han hecho jornadas de bioseguridad, hicimos un manual, los servicios han hecho un esfuerzo importante como en los otros países, pero no se nos ha compensado en tributos, aportes o ayudas. Esto no pasa en Venezuela», lamentó.

Polesel criticó que el Estado ha «endosado» al sector comercio la contención del virus, cuando la responsabilidad es de todo el país.

Adelantó que durante los próximos días se reunirán con la Administración de Maduro para reiterar su propuesta de la reactivación de las actividades comerciales en el país.

El pasado 28 de abril, los principales gremios del agro, las industrias manufactureras y el sector comercial de Venezuela alertaron que la escasez de gasóleo que sufre el país pone en riesgo el nuevo ciclo de siembras y, por tanto, la seguridad alimentaria de los venezolanos.

«En apenas 15 días, se iniciará un nuevo ciclo de siembras, el más importante del año, y si ese proceso no se lleva a cabo por la falta de combustible, será imposible producir los alimentos que los venezolanos pondrán en su plato», dijeron Fedeagro, Conindustria y Consecomercio en comunicado conjunto. «Peligra nuestra seguridad alimentaria», insistieron, al tiempo que apuntaron que el gasóleo «mueve el país» y es, «sin duda alguna, uno de los elementos más importantes de toda la cadena productiva».