Miembros de la Asociación de Prados del Este denuncian destitución arbitraria de directiva

Integrantes de la Asociación Prados del Este (Asopraes), en Caracas, denunciaron este jueves la destitución de su actual directiva de forma arbitraria, a través de una juez.

“Nos están sacando de facto, y la fiscal ya viene con el nombramiento. Es decir, Asopraes va a quedar en manos de gente que no ha sido electa, que no sabemos quiénes son y que no sabemos qué agenda traen”, denunció un integrante de Asopraes al portal web pdctv.info.

En Twitter el hecho también generó reacciones por parte de vecinos del municipio Baruta. “Tienen amenazada a su presidenta actual. Comerciantes enchufados quieren cambiar zonificación”, publicó Tamanaco Ramírez.

Alcalde @darwingonzalezp , los baruteños le EXIGIMOS un pronunciamiento frente al atropello que se está cometiendo en contra de la JD de ASOPRAES, que es lo mismo que una agresión a todos los residentes y propietarios de la Urb Prados del Este. #TODOSSOMOSASOPRAES — Manfredo González (@rymgonzalez) June 10, 2021

Cuando el brazo de la ley sólo actúa en defensa de intereses particulares entonces pierde su esencia de justicia y equidad, convirtiéndose en un representante de la anarquía. @ASOPRAES somos TODOS — Guillermo J. Ascanio (@gascanio77) June 10, 2021

En este momento están tratando de imponer a la fuerza una directiva en @asopraes. Tienen amenazada a su presidenta actual. Comerciantes enchufados quieren cambiar zonificación. @darwingonzalezp estás en la jugada o de parte de de los ciudadanos ? — Tamanaco Ramirez (@tamanacoramirez) June 10, 2021

En este momento tribunal da un golpe estado a la asociación de vecinos de prados del este (ASOPRAES), vienen con el nombramiento de una nueva junta directiva. ¿Que se traen entre manos este tribunal? ¿Quien está detrás de esta jugada sucia? @RedOrgBaruta @BarutaEnMov — latrinidad (@latrinidadven) June 10, 2021

Redacción El PitazoGran Caracas