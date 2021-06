Ocariz dice que el 80% de los venezolanos no se identifica con la oposición, pero los invita a votar el 21N

El exalcalde del municipio Sucre y miembro del partido Primero Justicia, Carlos Ocariz, señaló este jueves que para que Venezuela logre un cambio económico, social y político, éste no se tratara de quitar y poner a mandatarios regionales, porque ese no es el problema para alcanzar un cambio nacional.

De acuerdo a una entrevista concedida al diario El Nacional, Ocariz señaló que para que haya un cambio definitivo, deben ocurrir las condiciones y la unidad «deben estar de la mano para seguir avanzando». Además, invitó a todos los ciudadanos a sumarse a participar en los próximos comicios del domingo 21 de noviembre para escoger a alcaldes y gobernadores.

«Hay sed de cambio, de progreso y yo creo en la esperanza de la gente. Y no solo los invito a votar, eso lo veremos, sino a luchar y, sobre todo, a no entregarnos, a no arrodillarnos. Siempre estaré luchando por mi país y no podemos rendirnos», expresó al medio.

Ocariz señaló que «no podemos quedarnos de brazos cruzados», mientras se logren las condiciones. A su juicio, se debe organizar a la gente, a las comunidades, pues piensa que están «abandonadas y nuestro deber es acompañar a los sectores menos favorecidos», dijo.

Durante la entrevista, el exalcalde no afirmó si participará como candidato a la Gobernación del estado Miranda, pero manifestó que no ha dejado de acompañar a sus habitantes. «Candidato es cualquiera. El país lo que necesita son líderes y un líder no es cualquiera. Deberá tener acompañamiento, sacrifico, propuestas y equipo, y eso es lo que yo he hecho. Y si ese liderazgo que yo he construido -logrando las condiciones y la unidad- se transforma en candidatura esa es una decisión de la unidad, de todos, no solo mía. Nadie tiene éxito solo», indicó.

Ocariz reiteró que la lucha es porque se logren las condiciones electorales y, «no vamos a abandonar la lucha electoral» y que con eso y unidad, se logrará avanzar.

Con respecto a la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, señaló que «aún no es suficiente y dependerá de qué condiciones se consigan. Dependerá de los resultados del próximo 21 de noviembre», apuntó, al mismo tiempo que expresó «¡Vamos a ver qué pasa con este CNE!».

El político también aprovechó la oportunidad para enfatizar acerca del reto que existe en la actualidad para «unificar» las diferentes visiones que han surgido dentro del sector opositor, y a su vez afirmó que al menos un 80% de la población venezolana rechaza la crisis socioeconómica del país y que también ese mismo porcentaje «no se siente identificado por la dirigencia opositora, por lo que insistirá en «encontrar un camino para reconciliar a la población con la oposición», aseguró.

Finalmente, no descarta una negociación –bajo la mirada internacional- entre el gobierno interino de Juan Guaidó y la administración de Nicolás Maduro para que surja «lo más importante que son las condiciones electorales para poder tener elecciones justas y libres», dijo.